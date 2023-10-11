Ирландия – Греция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Ирландия – Греция, который состоится 13 октября 2023 года.

Ирландия

Сборная Ирландии неудачно выступает в текущей квалификации на чемпионат Европы. Команда взяла всего три очка из пятнадцати возможных, что практически не даёт шансов ирландцам бороться за выход из группы. В пятом туре проиграли на поле соперника сборной Франции (0:2).

В последнем туре уступили на своем поле нидерландцам со счетом 1:2, ведя по ходу матча.

Греция

У греческой сборной положение в группе лучше, команда имеет одинаковое количество очков со сборной Нидерландов, но на одну игру больше.Это позволяет команде продолжать борьбу за выход на Евро-2024. В одном из предыдущих туров проиграли на выезде французам (0:1).

В шестом туре победили аутсайдера группы сборную Гибралтара со счетом 5:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Ирландии – 2.51

Ничья – 3.15

Победит сборная Греции – 3.20

Победит сборная Греции с форой -1.5 – 7.20

Обе забьют — нет – 1.63

Обе забьют — да – 2.18

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.50

Статистика

Ирландцы последние четыре матча из пяти играют на тотал больше 2.5 мячей.

Греки в последних двух играх на выезде не забивают.

Сборная Греции никогда не проигрывала сборной Ирландии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Греции по коэффициенту 3.20. Сборная Греции, чтобы продолжить борьбу за путевку на Евро-2024, обязана побеждать в данной встрече, а ирландцы могут уже начинать готовиться к отбору на чемпионат мира.