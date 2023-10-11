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Ирландия – Греция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:07
Ирландия – Греция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Ирландия – Греция, который состоится 13 октября 2023 года.

Ирландия

Сборная Ирландии неудачно выступает в текущей квалификации на чемпионат Европы. Команда взяла всего три очка из пятнадцати возможных, что практически не даёт шансов ирландцам бороться за выход из группы. В пятом туре проиграли на поле соперника сборной Франции (0:2).

В последнем туре уступили на своем поле нидерландцам со счетом 1:2, ведя по ходу матча.

Греция

У греческой сборной положение в группе лучше, команда имеет одинаковое количество очков со сборной Нидерландов, но на одну игру больше.Это позволяет команде продолжать борьбу за выход на Евро-2024. В одном из предыдущих туров проиграли на выезде французам (0:1).

В шестом туре победили аутсайдера группы сборную Гибралтара со счетом 5:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Ирландии – 2.51
  • Ничья – 3.15
  • Победит сборная Греции – 3.20
  • Победит сборная Греции с форой -1.5 – 7.20
  • Обе забьют — нет – 1.63
  • Обе забьют — да – 2.18
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.62
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.50

Статистика

  • Ирландцы последние четыре матча из пяти играют на тотал больше 2.5 мячей.
  • Греки в последних двух играх на выезде не забивают.
  • Сборная Греции никогда не проигрывала сборной Ирландии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Греции по коэффициенту 3.20. Сборная Греции, чтобы продолжить борьбу за путевку на Евро-2024, обязана побеждать в данной встрече, а ирландцы могут уже начинать готовиться к отбору на чемпионат мира.

Все комментарии
asraeil
asraeil
сегодня в 08:05
Ирландцы и греки уже пересекались друг с дружкой в теперешнем отборочном этапе - в рамках его первого круга, только в Афинах. И тогда эллины сумели взять верх над британским коллективом с, на удивление, очень спелым для подобного поединка 2-х равных по классу команд счетом 2:1. В связи с чем попробую предположить и на этот раз не менее 2-х взятий любых ворот, вместе со ставкой на тотал больше 1.5, за нормальный коэффициент.)
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