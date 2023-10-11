Ирландия – Греция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Ирландия – Греция, который состоится 13 октября 2023 года.
Ирландия
Сборная Ирландии неудачно выступает в текущей квалификации на чемпионат Европы. Команда взяла всего три очка из пятнадцати возможных, что практически не даёт шансов ирландцам бороться за выход из группы. В пятом туре проиграли на поле соперника сборной Франции (0:2).
В последнем туре уступили на своем поле нидерландцам со счетом 1:2, ведя по ходу матча.
Греция
У греческой сборной положение в группе лучше, команда имеет одинаковое количество очков со сборной Нидерландов, но на одну игру больше.Это позволяет команде продолжать борьбу за выход на Евро-2024. В одном из предыдущих туров проиграли на выезде французам (0:1).
В шестом туре победили аутсайдера группы сборную Гибралтара со счетом 5:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Ирландии – 2.51
- Ничья – 3.15
- Победит сборная Греции – 3.20
- Победит сборная Греции с форой -1.5 – 7.20
- Обе забьют — нет – 1.63
- Обе забьют — да – 2.18
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.62
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.50
Статистика
- Ирландцы последние четыре матча из пяти играют на тотал больше 2.5 мячей.
- Греки в последних двух играх на выезде не забивают.
- Сборная Греции никогда не проигрывала сборной Ирландии.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Греции по коэффициенту 3.20. Сборная Греции, чтобы продолжить борьбу за путевку на Евро-2024, обязана побеждать в данной встрече, а ирландцы могут уже начинать готовиться к отбору на чемпионат мира.