Лихтенштейн – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Лихтенштейн – Босния и Герцеговина, который состоится 13 октября 2023 года.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна идет на последнем месте в своей группе, не набрав ни одного очка в шести турах. Такое положение для лихтенштейцев привычно, они редко набирают даже один балл в квалификациях. В матче пятого тура проиграли на выезде сборной Боснии и Герцеговины (1:2).

В шестом туре на чужом поле уступили словакам со счетом 0:3.

Босния и Герцоговина

Сборная Боснии и Герцеговины идет на четвертом месте в группе, набрав шесть очков и оставив за собой только теоретические шансы пройти на Евро-2024. Квалификацию начали уверенной домашней победой над сборной Исландии (3:0).

В последнем туре уступили уже на выезде сборной Исландии со счетом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Лихтенштейна – 29.00

Ничья – 11.50

Победит сборная Боснии и Герцоговины – 1.09

Победит сборная Боснии и Герцоговины с форой -2.5 – 1.80

Обе забьют — нет – 1.41

Обе забьют — да – 2.76

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.96

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.91

Статистика

Сборная Лихтенштейна не забивает на своём поле девять матчей подряд .

Сборная Боснии и Герцоговины последний раз побеждала на выезде в 2021 году.

В личных встречах между сборными явное превосходство боснийцев (8 побед и один ничейный исход).

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Боснии и Герцеговины с форой -2.5 мячей по коэффициенту 1.80. Боснийцы давно не побеждали на выезде, и матч против аутсайдера группы предоставляет идеальную возможность почувствовать вкус уверенной победы.