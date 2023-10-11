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Лихтенштейн – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:59
Лихтенштейн – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Лихтенштейн – Босния и Герцеговина, который состоится 13 октября 2023 года.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна идет на последнем месте в своей группе, не набрав ни одного очка в шести турах. Такое положение для лихтенштейцев привычно, они редко набирают даже один балл в квалификациях. В матче пятого тура проиграли на выезде сборной Боснии и Герцеговины (1:2).

В шестом туре на чужом поле уступили словакам со счетом 0:3.

Босния и Герцоговина

Сборная Боснии и Герцеговины идет на четвертом месте в группе, набрав шесть очков и оставив за собой только теоретические шансы пройти на Евро-2024. Квалификацию начали уверенной домашней победой над сборной Исландии (3:0).

В последнем туре уступили уже на выезде сборной Исландии со счетом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Лихтенштейна – 29.00
  • Ничья – 11.50
  • Победит сборная Боснии и Герцоговины – 1.09
  • Победит сборная Боснии и Герцоговины с форой -2.5 – 1.80
  • Обе забьют — нет – 1.41
  • Обе забьют — да – 2.76
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 1.96
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.91

Статистика

  • Сборная Лихтенштейна не забивает на своём поле девять матчей подряд .
  • Сборная Боснии и Герцоговины последний раз побеждала на выезде в 2021 году.
  • В личных встречах между сборными явное превосходство боснийцев (8 побед и один ничейный исход).

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Боснии и Герцеговины с форой -2.5 мячей по коэффициенту 1.80. Боснийцы давно не побеждали на выезде, и матч против аутсайдера группы предоставляет идеальную возможность почувствовать вкус уверенной победы.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 16:23
Естественно, в первом матче против Лихтенштейна боснийцы смотрелись гораздо лучше соперника. И вполне возможно, на своём поле бы учинили оппоненту разгром. Но после двух быстрых голов пропустили и сами. Как итог - до финального свистка цифры 2-1 на табло не изменились. Конечно же, "жёлто-синие" были гораздо сильнее по игре, но по xG даже не наиграли тогда на два забитых мячей (1,57). Всё это уже в прошлом. Но исключать, что Лихтенштейн и на своём поле не напропускает много, нельзя. Мой прогноз - фора (+3) на хозяев.
Гость
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