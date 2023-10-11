Лихтенштейн – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Лихтенштейн – Босния и Герцеговина, который состоится 13 октября 2023 года.
Лихтенштейн
Сборная Лихтенштейна идет на последнем месте в своей группе, не набрав ни одного очка в шести турах. Такое положение для лихтенштейцев привычно, они редко набирают даже один балл в квалификациях. В матче пятого тура проиграли на выезде сборной Боснии и Герцеговины (1:2).
В шестом туре на чужом поле уступили словакам со счетом 0:3.
Босния и Герцоговина
Сборная Боснии и Герцеговины идет на четвертом месте в группе, набрав шесть очков и оставив за собой только теоретические шансы пройти на Евро-2024. Квалификацию начали уверенной домашней победой над сборной Исландии (3:0).
В последнем туре уступили уже на выезде сборной Исландии со счетом 0:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Лихтенштейна – 29.00
- Ничья – 11.50
- Победит сборная Боснии и Герцоговины – 1.09
- Победит сборная Боснии и Герцоговины с форой -2.5 – 1.80
- Обе забьют — нет – 1.41
- Обе забьют — да – 2.76
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.96
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.91
Статистика
- Сборная Лихтенштейна не забивает на своём поле девять матчей подряд .
- Сборная Боснии и Герцоговины последний раз побеждала на выезде в 2021 году.
- В личных встречах между сборными явное превосходство боснийцев (8 побед и один ничейный исход).
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Боснии и Герцеговины с форой -2.5 мячей по коэффициенту 1.80. Боснийцы давно не побеждали на выезде, и матч против аутсайдера группы предоставляет идеальную возможность почувствовать вкус уверенной победы.