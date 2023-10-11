Нидерланды – Франция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Нидерланды – Франция, который состоится 13 октября 2023 года.
Нидерланды
Нидерланды идут на втором месте в группе B сыграв на данный момент на один матч меньше, чем их конкуренты. Шансов зацепиться за первое место практически нет, особенно учитывая проигрыш в выездном матче первого тура сборной Франции (0:4).
В последнем матче на выезде они обыграли сборную Ирландии(2:1), хотя проигрывали по ходу матча.
Франция
Сборная Франции лидирует в данной группе с максимальным количеством набранных очков после пяти туров. Их игра идеальна как в атаке, так и в обороне (11 забитых и 0 пропущенных мячей). В шестом туре они на своем поле обыграли сборную Ирландии со счетом 2:0.
Последний матч французов был товарищеским, и они проиграли его немецкой сборной со счетом 1:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Нидерландов – 3.25
- Ничья – 3.60
- Победит сборная Франции – 2.38
- Победит сборная Франции с форой -1.5 – 4.55
- Обе забьют — нет – 2.10
- Обе забьют — да – 1.75
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92
Статистика
- Сборная Нидерландов не пропускала в свои ворота в домашних матчах текущей квалификации.
- Главный бомбардир сборной Франции в отборе на Евро-2024 Килиан Мбаппе с четырмя забитыми голами и тремя ассистами.
- В последних пяти очных встречах только одна игра звершилась забитыми голами обеих команд.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Франции по коэффициенту 2.38. Французы в предстоящем туре могут практически на 100% обеспечить себе выход на чемпионат Европы, и такой шанс нужно использовать.