Россияне побеждали в АПЛ чаще, чем итальянские футболисты. Факты, которые кажутся выдумкой

1697126932

вчера, 19:08

Порой сложно поверить в реальность.

Футбольный фольклор рождает много историй, а фанаты делятся прикольными фактами. Некоторые кажутся выдуманными, но являются чистой правдой. Приведем ряд запоминающихся примеров.

- Венский «Рапид» был чемпионом Германии, в отличие от «Байера», хотя Хаби Алонсо пытается исправить недочет клуба из Леверкузена. А вот австрийский «Рапид» после оккупации Вены войсками Гитлера играл в немецких турнирах и в 1941 году стал чемпионом Германии по футболу, уникальный титул.

- Футболисты играли два официальных матча за день. Президент «Баварии» Хенесс в 1985-м вынудил защитника Лербю после игры сборной Дании выйти с «Бохумом». Автомобиль Хенесса застрял в пробке из аэропорта, Сорен бежал на стадион несколько километров. Через два года валлиец Марк Хьюз проиграл со сборной в Праге, а затем с Хенессом на самолете отправился в Мюнхен, где успел на второй тайм против «Боруссии» М. Марк ползал полем, но его клубу улыбнулась удача – уступали, но победили 3:2.

- У Крауча больше ассистов в АПЛ , чем у Скоулза. Хотя легендарный хавбек МЮ сыграл 499 матчей в чемпионате, у длинного форварда Питера 58 голевых передач против 55 у Пола. Кстати, следующий ассист Александер-Арнольда будет для него 56-м, тоже обойдет легенду. И ещё один неправдоподобный прикол о футболисте МЮ – Руни ни разу не был лучшим снайпером сезона в АПЛ . А Бербатов выиграл титул с 20 мячами, но забил пять из них в одном поединке против «Блэкберна».

- Через несколько лет молодые фанаты не будут верить, что Левандовски забил пять голов за девять минут. Но это правда. Причем пента-трик форвард «Баварии» сделал в матче, где Гвардиола выпустил его на замену. Дело было 22 сентября 2015 года, Левандовски поиздевался над «Вольфсбургом». До его появления на поле соперник побеждал 1:0, а в итоге проиграл 1:5.

- Ни один английский тренер не выигрывал АПЛ . Лига основана в 1992 году. Среди наставников, которые побеждали, были шотландец, француз, португалец, испанец и итальянцы. А последним английским тренером, который выиграл высшую лигу на родине, стал Ховард Уилкинсон. Впрочем, наставник «Лидса» победил до образования АПЛ .

- У будущего обладателя восьмого «Золотого мяча» Месси есть 91 гол и 22 ассиста за календарный год. Дело было в 2012-м, аргентинец побил рекорд Герда Мюллера, который собрал в 1974 году 85 голов за двенадцать месяцев. Для сравнения, у Дзюбы 151 гол за всю карьеру, и это много.

- За шестнадцать лет и 567 матчей Линекер ни разу не получил карточку. Джентльмен держал себя в руках, забил 330 голов за клубы и Англию. Также достойным упоминания будет Лам, у него ни одного удаления за карьеру и длинные периоды вообще без фолов в Бундеслиге.

- Де Брюйне из «Манчестер Сити» ни разу в жизни не получал приз «Игрок месяца» в АПЛ . А кто только не оказывался лучшим, например, Жоэль Матип, Джесси Лингард и Теему Пукки. А если искать забавную историю о футболисте из состава соседнего МЮ , то выбираем Магуайра. Две команды с Харри вылетели за один сезон. «Халл Сити» из АПЛ , а «Уиган» из Чемпионшипа.

- «Челси» пропустил всего 15 голов в 38 турах по пути к чемпионству в 2005-м. Команда Моуриньо показала феноменальный результат в защите. Чех, Карвальо и Терри сыграли идеально. Вратарь Петр, к слову, до сих пор в спорте. На днях отразил 62 броска из 64 за хоккейный клуб «Оксфорд Сити», его команда выиграла 3:2.

- Защитник Блан – лучший снайпер в истории «Монпелье». На официальном сайте клуба указано, что у Лорана 291 матч и 84 гола за клуб. Даже рекордсмен по матчам Сулейман Камара забил меньше, 76 мячей. У Блана впечатляющая статистика. У камерунца Милла 41 гол за «Монпелье», а у Жиру – лучшего снайпера в истории сборной Франции, 39 мячей. Нового голкипера «Милана» оправдывает небольшое количество матчей за клуб, с которым Оливье стал чемпионом в Лиге 1.

- Облак пропустил 6 голов за сезон в «Бенфике». В «Атлетико» у него много трофеев Саморы, но еще в составе клуба из Лиссабона есть уникальный сезон. 26 сыгранных матчей и всего 6 пропущенных мячей. Яну повезло, что конкурент Артур начал ошибаться, ведь Облак долго сидел на скамейке. Кстати, чуть раньше Ян вместе с Эдерсоном был в заявке «Риу Аве», а потом бразилец подменил коллегу в составе «орлов».

- Милнер – лучший ассистент сезона в истории Лиги чемпионов. На сайте УЕФА ему засчитали 9 голевых передач, побил рекорды Руни и Неймара, которые отличались восемью ассистами за один сезон. Общий рекорд у Роналду – 42 ассиста, а после него идет Месси – 36 голевых передач. Но в одном сезоне круче всех Милнер. А вот Стерлингу не повезло в ЛЧ . Хотя Рахим играл за «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» — клубы со свежими победами в Европе, остался без «ушастого».

- В Лиге чемпионов не было серий пенальти с финала «Реала» и «Атлетико» семь с половиной лет назад. В плей-офф и финалах турнира было немного таких примеров, всего 16, причем шесть раз речь о решающем матче. Но никогда ранее не было настолько большой паузы. Даже отмена правила выездного гола не добавила таких развязок.

- Тренер Ходжсон родился на 127 дней раньше, чем открыли стадион «Сантьяго Бернабеу». Рой появился на свет в августе 1947 года, а стадион «Реала» принял первый матч в декабре того года. Наставник «Кристал Пэлас», который недавно обыграл МЮ на «Олд Траффорд», старше легендарной арены. Ходжсон был совершеннолетним, когда Англия выиграла единственный Кубок мира.

- Балотелли – единственный итальянский футболист с победой в АПЛ . Похоже на шутку, ведь в чемпионате Англии было почти 80 итальянцев, но это правда. Марио побеждал в АПЛ с «Манчестер Сити». Чемпионат Англии чаще выигрывали итальянские тренеры – Конте, Манчини и Раньери, чем тамошние футболисты. Три победы у россиян – Канчельскиса, Смертина и Жиркова, но лишь одна у игрока сборной Италии.

- Идет первый с 1932 года футбольный сезон, когда Мэтьюза, Шилтона или Буффона нет на поле. Три человека – нападающий и два вратаря, неразрывно соединили между собой 91 год футбольной истории. Лишь решение Джанлуиджи уйти на пенсию прервало серию, в которую сложно поверить.