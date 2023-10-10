Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе выдал худшую безголевую серию с 2018 года

вчера, 09:28
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе не забивает на протяжении четырёх матчей подряд. Это его худшая безголевая серия с 2018 года (тогда он не забивал пять матчей подряд).

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2018 года. Его контракт действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провёл 9 матчей, забил 8 мячей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает француза в 180 миллионов евро.

Напомним, в матче 8-го тура Лиги 1 ПСЖ обыграл «Ренн». Парижане занимают третье место в турнирной таблице.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноАртета вошёл в список тренеров, выигрывавших у всех соперников в АПЛ
09 октября Фото
Мюллер повторил рекорд Бундеслиги по числу побед
09 октября
«Аякс» выдал свой худший старт сезона
09 октября
Мбаппе провёл четырёхсотый матч в профессиональной карьере
09 октября
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в рамках АПЛ впервые с 2015 года
09 октября
Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги
08 октября
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:14
Этот вопрос был решен уже давно, вне зависимости от результативности Мбаппе и Холанда. И победителя уже давно назначили. Думаю все здравомыслящие болельщики это прекрасно понимают.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:25
Вот и решён вопрос с будущим обладателем "Золотого мяча". Мбаппе и Холланд вывалились из списка претендентов.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 11:25, ред.
По информации издания Corriere dello Sport, форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе встречается с моделью-трансгендером. Настоящее имя, данное Рау при рождении, остается неизвестным. В 16 лет Инес, которая имеет алжирские корни, начала принимать гормональные средства, а при достижении совершеннолетия сменила пол. (фото Corriere dello Sport тоже приложил, как Мбаппе транса носит на руках на яхте).
протон
протон
вчера в 11:10
Без Месси и Неймара пасы отдавать на него некому стало
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:53
Мбаппе отдыхает с трансами?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:20
Подносчиков нет и "снаряды" закончились..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:03
Это проблемы не черепашки, а катарского шейха. Ибо черепашка теперь будет в плохом настроении, несмотря на то, что ей скупили всех друзей в команду, будет опять шантажировать уходом, придётся шейху увеличить ей контракт, купить ещё друзей, яхту с трансами, всё, как она любит, чтобы она была довольна.
YNWA
YNWA
вчера в 09:40
Деньги всему вина!
mp367p9szh97
mp367p9szh97
вчера в 09:39
Нет проблем,он своё наверстает
592mdaaqx3cd
592mdaaqx3cd
вчера в 09:36
Зато понтов у почётного дояра шейхов выше крыши
2a755r66perr
2a755r66perr
вчера в 09:34
Кирдык черепашке приходит постепенно ибо господь не фраер
ОПС
ОПС
вчера в 09:34
Еще забьет, какие его годы. Может даже и в следующем матче.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 