Мбаппе выдал худшую безголевую серию с 2018 года

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вчера, 09:28

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции не забивает на протяжении четырёх матчей подряд. Это его худшая безголевая серия с 2018 года (тогда он не забивал пять матчей подряд).

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2018 года. Его контракт действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провёл 9 матчей, забил 8 мячей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает француза в 180 миллионов евро.