Уэльс – Хорватия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15 октября 2023)

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сегодня, 01:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Уэльс – Хорватия, который состоится 15 октября 2023 года.

Уэльс

Сборная Уэльса идёт на четвёртом месте после пяти сыгранных матчей. Команда имеет хорошие шансы продолжить борьбу за попадание на чемпионат Европы, для этого необходимо победить в оставшихся матчах. В шестом туре обыграли на выезде сборную Латвии со счётом 2:0.

В последнем товарищеском матче победили сборную Гибралтара (4:0).

Хорватия

Хорватская сборная на текущий момент занимает второе место в группе. Отсутствие ключевых игроков в группе атаки в последних играх серьёзно сказывается на количестве забитых мячей. В одной из последних игр обыграли на выезде сборную Армении (1:0).

В седьмом туре проиграли на своём поле впервые в истории отборов на чемпионат Европы сборной Турции со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Уэльса – 4.65

Ничья – 3.40

Победит сборная Хорватии – 1.93

Победит сборная Хорватии с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 1.67

Обе забьют — да – 2.21

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.44

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

Сборная Уэльса на домашнем поле в этом году не забила только в одном матче.

Сборная Хорватии не проигрывает в текущем отборе на выезде.

В личных встречах сборная Уэльса никогда не обыгрывала сборную Хорватии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.21. В предстоящем матче нас ждёт серьёзная борьба, в которой с большой вероятностью решится, кто будет главным претендентом на выход из группы.