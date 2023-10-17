Венесуэла – Чили: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию ЧМ -2026 Венесуэла – Чили, который состоится 18 октября 2023 года.

Венесуэла

Сборная Венесуэлы занимает в текущей квалификации шестое место после трёх сыгранных матчей с четырьмя очками в своём активе. Венесуэльцы показывают в этих играх качественную игру в обороне. Во втором туре обыграли на домашней арене сборную Парагвая со счётом 1:0.

В третьем туре на выезде сенсационно вырвали ничью на последних минутах со сборной Бразилии(1:1).

Чили

Сборная Чили так же имеет четыре балла после трёх туров и идёт на пятом месте в данном отборе. Команда не пропустила ни одного мяча на домашнем поле в двух последних играх. Сыграли вничью на своём поле со сборной Колумбии со счётом 0:0.

В последнем туре в сухую выиграли сборную Перу со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Венесуэлы – 2.65

Ничья – 3.20

Победит сборная Чили – 2.99

Победит сборная Чилис форой -1.5 – 6.40

Обе забьют — нет – 1.75

Обе забьют — да – 2.09

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.48

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

Сборная Венесуэлы только один раз проиграла в последних десяти играх.

Безвыигрышная выездная серии сборной Чили составляет девять игр.

В пяти последних очных встречах четыре матча завершились победой чилийцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Чили по коэффициенту 2.99. В предстоящем матче мы рассчитываем на завершение затянувшейся серии без побед в выездных играх сборной Чили.