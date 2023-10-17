Венесуэла – Чили: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию ЧМ-2026 Венесуэла – Чили, который состоится 18 октября 2023 года.
Венесуэла
Сборная Венесуэлы занимает в текущей квалификации шестое место после трёх сыгранных матчей с четырьмя очками в своём активе. Венесуэльцы показывают в этих играх качественную игру в обороне. Во втором туре обыграли на домашней арене сборную Парагвая со счётом 1:0.
В третьем туре на выезде сенсационно вырвали ничью на последних минутах со сборной Бразилии(1:1).
Чили
Сборная Чили так же имеет четыре балла после трёх туров и идёт на пятом месте в данном отборе. Команда не пропустила ни одного мяча на домашнем поле в двух последних играх. Сыграли вничью на своём поле со сборной Колумбии со счётом 0:0.
В последнем туре в сухую выиграли сборную Перу со счётом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Венесуэлы – 2.65
- Ничья – 3.20
- Победит сборная Чили – 2.99
- Победит сборная Чилис форой -1.5 – 6.40
- Обе забьют — нет – 1.75
- Обе забьют — да – 2.09
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.48
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57
Статистика
- Сборная Венесуэлы только один раз проиграла в последних десяти играх.
- Безвыигрышная выездная серии сборной Чили составляет девять игр.
- В пяти последних очных встречах четыре матча завершились победой чилийцев.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Чили по коэффициенту 2.99. В предстоящем матче мы рассчитываем на завершение затянувшейся серии без побед в выездных играх сборной Чили.