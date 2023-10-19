«Майнц» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии Бундеслига «Майнц» – «Бавария», который состоится 21 октября 2023 года
«Майнц»
«Майнц» — одна из худших команд чемпионата Германии с двумя очками после семи сыгранных туров. Команда оказалась не готова к началу сезона и на данный момент главный претендент на вылет во вторую Бундеслигу. В шестом туре дома уступили «Байеру» (0:3).
В седьмом туре в выездной встрече сыграли вничью с «Боруссией» Менхенгладбах со счётом 2:2.
«Бавария»
«Бавария» занимает третье место в Бундеслиги, уступая два очка лидеру «Байеру». Действующий чемпион Германии показывает стабильную игру, уступив только одну игру в начале сезона «Лейпцигу» за Суперкубок Германии. В выездной встрече второго тура Лиги Чемпионов обыграли датский «Копенгаген» (2:1).
В последнем туре Бундеслиги дома без особых проблем победили «Фрайбург» со счётом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Майнц» – 9.40
- Ничья – 6.40
- Победит «Бавария» – 1.31
- Победит «Бавария» с форой -1.5 – 1.75
- Обе забьют — нет – 2.42
- Обе забьют — да – 1.57
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.76
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.19
Статистика
- «Майнц» не побеждал в текущем сезоне чемпионата Германии.
- «Бавария» в последних шести играх на выезде забивает минимум по два мяча.
- В пяти последних очных встречах на поле «Майнца» три победы хозяев и только два матча завершились в пользу «Баварии»
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Баварии» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.75. С одной стороны, последние встречи между командами показали, что «Майнц» может побеждать чемпиона Германии, но в той форме, в которой они находятся на данный момент, это невозможно.