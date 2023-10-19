«Майнц» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.10.2023)

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вчера, 14:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии Бундеслига «Майнц» – «Бавария», который состоится 21 октября 2023 года

«Майнц»

«Майнц» — одна из худших команд чемпионата Германии с двумя очками после семи сыгранных туров. Команда оказалась не готова к началу сезона и на данный момент главный претендент на вылет во вторую Бундеслигу. В шестом туре дома уступили «Байеру» (0:3).

В седьмом туре в выездной встрече сыграли вничью с «Боруссией» Менхенгладбах со счётом 2:2.

«Бавария»

«Бавария» занимает третье место в Бундеслиги, уступая два очка лидеру «Байеру». Действующий чемпион Германии показывает стабильную игру, уступив только одну игру в начале сезона «Лейпцигу» за Суперкубок Германии. В выездной встрече второго тура Лиги Чемпионов обыграли датский «Копенгаген» (2:1).

В последнем туре Бундеслиги дома без особых проблем победили «Фрайбург» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 9.40

Ничья – 6.40

Победит «Бавария» – 1.31

Победит «Бавария» с форой -1.5 – 1.75

Обе забьют — нет – 2.42

Обе забьют — да – 1.57

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.76

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.19

Статистика

«Майнц» не побеждал в текущем сезоне чемпионата Германии.

«Бавария» в последних шести играх на выезде забивает минимум по два мяча.

В пяти последних очных встречах на поле «Майнца» три победы хозяев и только два матча завершились в пользу «Баварии»

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Баварии» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.75. С одной стороны, последние встречи между командами показали, что «Майнц» может побеждать чемпиона Германии, но в той форме, в которой они находятся на данный момент, это невозможно.