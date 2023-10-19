«Севилья» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Реал» Мадрид, который состоится 21 октября 2023 года
«Севилья»
«Севилья» — четырнадцатая команда в Примере после восьми сыгранных туров. «Нервионцы» неудачно начали сезон, но постепенно набирают форму. В седьмом туре уверенно обыграли на своём поле «Альмирию» со счётом 5:1.
В последнем сыгранном матче, проигрывая по ходу игры, вырвали ничейный исход с «Райо Вальекано» (2:2).
«Реал» Мадрид
«Сливочные» идут на первом месте в чемпионате на данный момент, проиграв только в одной игре из девяти сыгранных. Подопечные Карло Анчелотти показывают лучшую игру в обороне среди всех клубов Примеры, пропустив шесть мячей. В восьмом туре на выезде в сухую победили «Жирону» (3:0).
В предыдущем матче на домашней арене обыграли «Осасуну» со счётом 4:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» – 4.40
- Ничья – 3.95
- Победит «Реал» Мадрид – 1.84
- Победит «Реал» Мадрид с форой -1.5 – 3.10
- Обе забьют — нет – 2.23
- Обе забьют — да – 1.66
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21
Статистика
- «Севилья» отличается в воротах соперников в одиннадцати матчах подряд.
- «Реал» Мадрид в последних пяти играх забил тринадцать мячей.
- «Севилья» не может победить «Реал» Мадрид в девяти играх подряд.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Реал» Мадрид по коэффициенту 1.84. «Сливочные» — один из самых сбалансированных коллективов среди всех топ-команд в Европе на данный момент, что позволит им в предстоящем матче взять три очка за счёт своего высокого класса.