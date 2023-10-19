«Севилья» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1697733111

вчера, 19:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Реал» Мадрид, который состоится 21 октября 2023 года

«Севилья»

«Севилья» — четырнадцатая команда в Примере после восьми сыгранных туров. «Нервионцы» неудачно начали сезон, но постепенно набирают форму. В седьмом туре уверенно обыграли на своём поле «Альмирию» со счётом 5:1.

В последнем сыгранном матче, проигрывая по ходу игры, вырвали ничейный исход с «Райо Вальекано» (2:2).

«Реал» Мадрид

«Сливочные» идут на первом месте в чемпионате на данный момент, проиграв только в одной игре из девяти сыгранных. Подопечные Карло Анчелотти показывают лучшую игру в обороне среди всех клубов Примеры, пропустив шесть мячей. В восьмом туре на выезде в сухую победили «Жирону» (3:0).

В предыдущем матче на домашней арене обыграли «Осасуну» со счётом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 4.40

Ничья – 3.95

Победит «Реал» Мадрид – 1.84

Победит «Реал» Мадрид с форой -1.5 – 3.10

Обе забьют — нет – 2.23

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

«Севилья» отличается в воротах соперников в одиннадцати матчах подряд.

«Реал» Мадрид в последних пяти играх забил тринадцать мячей.

«Севилья» не может победить «Реал» Мадрид в девяти играх подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Реал» Мадрид по коэффициенту 1.84. «Сливочные» — один из самых сбалансированных коллективов среди всех топ-команд в Европе на данный момент, что позволит им в предстоящем матче взять три очка за счёт своего высокого класса.