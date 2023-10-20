«Верона» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Верона» – «Наполи», который состоится 21 октября 2023 года
«Верона»
«Верона» шестнадцатая команда Серии А на текущий момент. После удачного стартового отрезка, в котором подопечные М.Барони взяли шесть очков из шести возможных, команда не может победить. В одном из предыдущих туров сыграли на выезде с «Торино»(0:0).
В восьмом туре проиграли на чужом поле «Фрозиноне» со счётом 1:2.
«Наполи»
«Наполи» действующие чемпионы Италии в текущем розыгрыше Серии А идут на пятом месте. Команда Р.Гарсии показывает нестабильную игру в этом сезоне. В последнем матче Лиги Чемпионов проиграли дома «Реал» Мадриду со счётом 2:3.
В предыдущем туре чемпионата Италии уступили «Фиорентине» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Верона» – 5.50
- Ничья – 3.95
- Победит «Наполи» – 1.68
- Победит «Наполи» с форой -1.5 – 2.79
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.90
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.92
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98
Статистика
- «Верона» последний раз побеждала в Серии А во втором туре.
- «Наполи» не проигрывает на выезде в этом чемпионате.
- «Наполи» в пяти последних очных встречах с «Вероной» одержала четыре победы.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.90. В предстоящем матче нас ждёт упорная борьба. Команды будут ориентироваться на атаку, что приведёт к достаточному количеству моментов.