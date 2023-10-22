«Олимпик» Лион – «Клермон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Олимпик» Лион – «Клермон», который состоится 22 октября 2023 года

«Олимпик» Лион

«Олимпик» Лион провально стартовал в текущем сезоне, набрав три балла после восьми сыгранных туров. Команда идёт на семнадцатом месте и это худшее начало чемпионата за многие годы. В последней встрече на выезде проиграли «Реймсу» со счётом 0:2.

В восьмом туре на домашнем поле сыграли в результативную ничью 3:3 с командой «Лорьян».

«Клермон»

«Клермон» последняя команда чемпионата Франции после семи сыгранных поединков. После удачного прошлого сезона, когда команда заняла восьмое место, «Жёлтая Армия» с большой долей вероятности будет бороться уже за выживание в текущем сезоне. В шестом туре уступили в выездной встрече «Гавру» со счётом 1:2.

В седьмом туре на своём поле неожиданно сыграли вничью с «Пари Сен-Жермен» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олимпик» Лион – 1.89

Ничья – 3.75

Победит«Клермон» – 4.30

Победит «Олимпик» Лион с форой -1.5 – 3.20

Обе забьют — нет – 2.07

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

«Олимпик» Лион в трёх домашних матчах из четырёх в текущем сезоне играет на тотал больше 4.5 мячей .

«Клермон» не выигравает в этом сезоне в чемпионате Франции.

В очных встречах между командами преимущество на стороне «Клермона»

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Олимпика» Лион по коэффициенту 1.89. «Олимпик» обязан брать свои первые три очка в сезоне, чтобы не дать конкурентам уйти в отрыв. Для этого им нужно победить последнюю команду чемпионата.