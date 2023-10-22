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«Олимпик» Лион – «Клермон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:28
«Олимпик» Лион – «Клермон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Олимпик» Лион – «Клермон», который состоится 22 октября 2023 года

«Олимпик» Лион

«Олимпик» Лион провально стартовал в текущем сезоне, набрав три балла после восьми сыгранных туров. Команда идёт на семнадцатом месте и это худшее начало чемпионата за многие годы. В последней встрече на выезде проиграли «Реймсу» со счётом 0:2.

В восьмом туре на домашнем поле сыграли в результативную ничью 3:3 с командой «Лорьян».

«Клермон»

«Клермон» последняя команда чемпионата Франции после семи сыгранных поединков. После удачного прошлого сезона, когда команда заняла восьмое место, «Жёлтая Армия» с большой долей вероятности будет бороться уже за выживание в текущем сезоне. В шестом туре уступили в выездной встрече «Гавру» со счётом 1:2.

В седьмом туре на своём поле неожиданно сыграли вничью с «Пари Сен-Жермен» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Олимпик» Лион – 1.89
  • Ничья – 3.75
  • Победит«Клермон» – 4.30
  • Победит «Олимпик» Лион с форой -1.5 – 3.20
  • Обе забьют — нет – 2.07
  • Обе забьют — да – 1.70
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

  • «Олимпик» Лион в трёх домашних матчах из четырёх в текущем сезоне играет на тотал больше 4.5 мячей .
  • «Клермон» не выигравает в этом сезоне в чемпионате Франции.
  • В очных встречах между командами преимущество на стороне «Клермона»

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Олимпика» Лион по коэффициенту 1.89. «Олимпик» обязан брать свои первые три очка в сезоне, чтобы не дать конкурентам уйти в отрыв. Для этого им нужно победить последнюю команду чемпионата.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Лион
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:00
Как быстро подопечные Гроссо смогут заиграть при новом наставнике? Уровень футбола Лиона неудовлетворительный, хозяева будут вести борьбу за выживание. К проблемам в атаке добавились проблемы в обороне. Гости все же относительно неплохо защищаются. Если будут играть вторым номером, то вполне могут рассчитывать на пополнение очкового запаса с таким грандом. Откуда взяться трем забитым мячам со стороны "ткачей" совсем непонятно. Ожидаю равный бой. В котором нет явного фаворита. Битва двух аутсайдеров.
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