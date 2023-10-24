«Барселона» – «Шахтёр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 октября 2023, 19:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Барселона» – «Шахтёр», который состоится 25 октября 2023 года

«Барселона»

«Барселона» лидирует в группе Лиги Чемпионов и занимает третье место в чемпионате Испании. «Сине-гранатовые» нашли игровой ритм, который позволил им не проигрывать в этом сезоне во всех турнирах. В предыдущем матче Лиги Чемпионов они обыграли «Порту» на выезде со счетом 1:0.

В 10-м туре испанской Примеры победили «Атлетик» Бильбао на своем поле со счётом 1:0.

«Шахтёр»

«Шахтёр» занимает третье место в группе с тремя очками после двух игр. Несмотря на волевую победу в прошлом матче над бельгийским «Антверпеном» со счетом 3:2, «оранжево-чёрные» уволили голландского специалиста Патрика ван Леувена и назначили боснийца Марина Пушича главным тренером.

Во внутреннем чемпионате обыграли «ЛНЗ» Черкассы со счетом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.25

Ничья – 7.30

Победит «Шахтёр» – 15.50

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 1.62

Обе забьют — нет – 1.86

Обе забьют — да – 1.95

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.23

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.81

Статистика

«Барселона» на домашней арене имеет серию из восьми побед подряд .

«Шахтёр» не проигрывает в выездных встречах в этом сезоне.

В матчах между командами преимущество на стороне «Барселоны».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.23. Дебют Марина Пушича на посту главного тренера «Шахтёра» станет стимулом для команды продемонстрировать качественную игру, что, вероятно, приведет к забитым мячам с обеих сторон.