Мбаппе забил любимому клубу, а Беллингем – фанат «Барселоны». За кого болели футбольные звёзды

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26 октября 2023, 09:54

Многие с детства за «блаугранас», но не все.

Эрлинг Холанд – «Лидс» и «Бока Хуниорс»

У норвежца оригинальный вкус не только в одежде. Начал болеть за сине-желтый клуб из Буэнос-Айреса сравнительно недавно, но проявил серьезный интерес. Также Холанд является поклонником команды его родного города Лидса. Эрлинг родился в Англии, где играл отец, поначалу малыш болел за «Лидс Юнайтед», даже обещал поиграть за этот клуб в будущем. И вряд ли Холанд был фанатом «Манчестер Сити», поскольку рассматривал переход в МЮ или в один из испанских грандов до разговора с Гвардиолой.

Хвича Кварацхелия – «Реал» Мадрид

Грузинский вингер «Наполи» не раз рассказывал, что его любимым клубом является «Реал». Кроме Роналду, Кварацхелия в детстве восхищался игрой Гути. У Хвичи есть мечта однажды сыграть за «Мадрид», но ему в этом вопросе надо быть осторожным, помня опыт Азара. Резкий левый вингер лучше подходит стилю «Реала», чем бельгийский инсайд – все-таки Эден обожал руководить игрой и чаще уходил на полуфланг, чем это делал Винисиус в недавнем прошлом. Но Кварацхелии на данный момент нет места в клубе из Мадрида.

Джуд Беллингем – «Барселона»

Как и Зидан, болевший в детстве за «блаугранас», новый пятый номер «Реала» в Эль-Класико ставил против мадридцев. Англичанин заполнял в школе альбом, где рассказывал о себе. Джуд написал, что любит фильмы с Адамом Сендлером, назвал болтливость плохой привычкой, а в облаке с мечтой написал:

Хочу стать профессиональным футболистом «Барселоны» и сборной Англии.

Любовь Беллингема к «блаугранас» связана с Месси. Джуд не раз показывал, что является фанатом аргентинца. Сейчас становится фанатом «Реала», где хочет провести ближайшие десять, а может даже пятнадцать лет. Но в юности англичанин выбрал другой испанский клуб. А вот АПЛ не сильно любит, судя по отказу перейти в «Манчестер Сити» и ответам на вопросы англичан о возвращении домой.

Энцо Фернандес – «Ривер Плейт»

У Энцо целых четыре брата, семья была большой. Большой и бедной, поэтому папа Рауль надеялся, что хотя бы один из сыновей окажется талантливым футболистом. Уже в пять лет крепкого щекастого ребенка заприметил скаут «Ривер Плейт». Поскольку парня назвали Энцо в честь Фернандеса – кумира юности Зидана, то в клубе из Буэнос-Айреса не стали ждать, пока будущего чемпиона мира заберет академия «Бока Хуниорс». Энцо не подвел «Ривер Плейт», является поклонником этого клуба с самого детства, как ещё один воспитанник школы «Миллионеров» — Хулиан Альварес.

Джамал Мусиала – «Барселона»

У хавбека интересная судьба. Родился в Германии, но в семилетнем возрасте Джамал перебрался в Англию. Играл с Беллингемом за юношеские сборные страны. Мусиала является воспитанником школы «Челси», но парень не болел за клуб из Лондона. В шкафу была футболка Месси. Полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом очаровала будущего хавбека «Баварии». Мусиала пересматривал лучшие матчи «блаугранас» много раз, как дети пересматривают любимые мультфильмы, изучая диалоги. Посмотрим, где Джамал окажется в будущем. Но если бы у «Барселоны» были деньги и потребность в таком игроке, то их шансы точно выше, чем у «Реала».

Винисиус – «Барселона»

Винисиус Жозе плакал от счастья, когда каталонцы сотворили ремонтаду 6:1 против ПСЖ . Андре Кюри – бывший советник президентов «Барселоны» по вопросам, связанным с Южной Америкой», подтвердил, что нынешняя звезда «Реала» болел за «блаугранас». С Винисиусом договорились о переходе в клуб из Каталонии, но затем его агенты обманули «Барселону», взяли деньги Переса, который дал намного больше. Теперь Винисиус не станет рассказывать о большой любви к «блаугранас», но даже когда выбирал новый клуб, то папа принес ему футболку «Реала», а вот майка каталонцев у парня уже была.

Килиан Мбаппе – «Милан» и «Реал» Мадрид

Мама Килиана рассказала, что сначала её сын болел за «Милан». Мбаппе даже бросался пультом от телевизора и матерился на итальянском языке, когда «россонери» проигрывали. Также есть видео, где маленький Килиан дает интервью в футболке итальянского гранда. А позже появилась любовь к «Реалу», который начал побеждать в ЛЧ после длительной паузы. Мбаппе не болел за любимый клуб мамы – «Ливерпуль», а ставил на других частых победителей кубка чемпионов. И вчера помог разгромить любимый некогда «Милан».

Педри – «Барселона»

Хотя Педри родился на одном из Канарских островов, у него не было шансов болеть за «Реал». Дома даже посуда с символикой «Барселоны», поскольку его дедушка в 1980-х годах основал первый в городке фан-клуб каталонской команды. Педри рос с мечтой попасть в «Барселону». И хотя скауты известного клуба его недооценили, Педро Гонсалес Лопес рано дебютировал за «Лас-Пальмас», а дальше «Барселона» забрала игрока без проблем. Отдали 17.5 млн евро, получили футболиста, оцененного рынком в сто миллионов.

Федерико Вальверде – «Пеньяроль»

В семье Вальверде фанаты «чудесных», поэтому Феде повторял за взрослыми. Уругвайцы к футболу относятся так, как аргентинцы и бразильцы. Уроженец Монтевидео не мог болеть за «Насьонал», зато с детства мечтал стать частью главного клуба семьи. Парню повезло, в «Пеньяроле» его заметили, воспитывали, а в семнадцать лет парень попал на радары «Реала». Конечно, сейчас Вальверде является ярым поклонником «Мадрида», который готов променять разве на «Ливерпуль», если окажется лишним в столице Испании. Но в детстве Феде был «черно-желтым».

Альфонсо Дэвис – «Челси»

Тухель, тренируя «Челси», даже шутил, что пора Альфонсо играть за любимый клуб. Нередко человек выбирает команду, ориентируясь на родителей. Ребенок смотрит игры с родителями. Отец Дэвиса – большой фанат «аристократов». Если Джейдон Санчо болел за этих лондонцев по собственному желанию, то Дэвис в Канаде смотрел игры любимого «Челси» вместе с папой. Отец привил парню с приличной стартовой скоростью любовь именно к футболу, а затем скауты «Баварии» нашли в Канаде ценного игрока, которым сейчас интересуется «Реал». Если Мусиала не болел за «Челси», хотя играл в их академии, то Дэвис – фанат «синих», пусть вряд ли сыграет за лондонцев в обозримом будущем.