«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 октября 2023, 19:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм», который состоится 27 октября 2023 года

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» – одиннадцатая команда чемпионата Англии после девяти сыгранных туров. Коллектив Р.Ходжсона сделал акцент в этом сезоне на игре от обороны, что приводит к малому количеству забитых мячей. В восьмом туре на своей арене сыграли вничью с «Ноттингем Форест»(0:0).

В девятом туре в гостях уступили «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:4.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» – первая команда английской Премьер-лиги с двадцатью тремя очками на своём счету. «Шпоры» вместе с лондонским «Арсеналом» – два клуба, которые ещё не проигрывали в чемпионате на данный момент. В предыдущем матче на поле соперника обыграли «Лутон Таун» со счётом 1:0.

В последнем сыгранном матче чемпионата Англии выиграли на домашнем поле у «Фулхэма»(2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 4.25

Ничья – 4.20

Победит «Тоттенхэм» – 1.80

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 2.13

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.17

Статистика

«Кристал Пэлас» одна из самых нерезультативных команд чемпионата Англии.

«Тоттенхэм» забивает во всех выездных встречах этого сезона.

В последних пяти матчах между командами четыре победы на счету «Шпор» .

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Тоттенхэма» по коэффициенту 1.80. «Шпоры» показывают уверенную игру в этом сезоне, как дома, так и на выезде. Встреча с «Кристал Пэлас» не должна стать для них исключением. Мы ждём уверенную победу гостей.