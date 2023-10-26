«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм», который состоится 27 октября 2023 года
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» – одиннадцатая команда чемпионата Англии после девяти сыгранных туров. Коллектив Р.Ходжсона сделал акцент в этом сезоне на игре от обороны, что приводит к малому количеству забитых мячей. В восьмом туре на своей арене сыграли вничью с «Ноттингем Форест»(0:0).
В девятом туре в гостях уступили «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:4.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» – первая команда английской Премьер-лиги с двадцатью тремя очками на своём счету. «Шпоры» вместе с лондонским «Арсеналом» – два клуба, которые ещё не проигрывали в чемпионате на данный момент. В предыдущем матче на поле соперника обыграли «Лутон Таун» со счётом 1:0.
В последнем сыгранном матче чемпионата Англии выиграли на домашнем поле у «Фулхэма»(2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кристал Пэлас» – 4.25
- Ничья – 4.20
- Победит «Тоттенхэм» – 1.80
- Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 3.15
- Обе забьют — нет – 2.13
- Обе забьют — да – 1.72
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.17
Статистика
- «Кристал Пэлас» одна из самых нерезультативных команд чемпионата Англии.
- «Тоттенхэм» забивает во всех выездных встречах этого сезона.
- В последних пяти матчах между командами четыре победы на счету «Шпор» .
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Тоттенхэма» по коэффициенту 1.80. «Шпоры» показывают уверенную игру в этом сезоне, как дома, так и на выезде. Встреча с «Кристал Пэлас» не должна стать для них исключением. Мы ждём уверенную победу гостей.