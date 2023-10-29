«Наполи» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Серии А чемпионата Италии «Наполи» – «Милан», который состоится 29 октября 2023 года
«Наполи»
«Наполи» набрал семнадцать очков после девяти игр и идет на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Действующие чемпионы Италии в этом сезоне часто теряют очки, что усложняет их шансы на защиту титула. В восьмом туре на домашней арене уступили «Наполи» со счётом 1:3.
В последнем туре на выезде обыграли «Верону»(3:1).
«Милан»
«Милан» идёт на втором месте чемпионата Италии с двадцатью одним очком на своём счету. Главный тренер Стефано Пиоли после разгромного поражения в дерби от «Интера» в четвёртом туре настроил своих подопечных на игру с акцентом на оборону, и это давало результат до последнего времени. Однако в последнем матче «красно-чёрные» уступили принципиальному сопернику, «Ювентусу»(0:1).
В матче третьего тура Лиги Чемпионов им также не повезло, когда они были обыграны французским «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 2.16
- Ничья – 3.75
- Победит «Милан» – 3.35
- Победит «Наполи» с форой -1.5 – 4.25
- Обе забьют — нет – 2.01
- Обе забьют — да – 1.81
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90
Статистика
- «Наполи» трижды проигрыли на своём поле в текущем сезоне.
- «Милан» в последних пяти матчах Серии А потерпел поражение всего в одной встрече.
- «Наполи» не побеждает на домашнем поле «Милан» пять матчей подряд.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.81. Мы ожидаем от будущего матча более открытой игры, в первую очередь от гостей, которые в последних играх не радуют своих болельщиков.