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«Наполи» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

сегодня, 02:09
«Наполи» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Серии А чемпионата Италии «Наполи» – «Милан», который состоится 29 октября 2023 года

«Наполи»

«Наполи» набрал семнадцать очков после девяти игр и идет на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Действующие чемпионы Италии в этом сезоне часто теряют очки, что усложняет их шансы на защиту титула. В восьмом туре на домашней арене уступили «Наполи» со счётом 1:3.

В последнем туре на выезде обыграли «Верону»(3:1).

«Милан»

«Милан» идёт на втором месте чемпионата Италии с двадцатью одним очком на своём счету. Главный тренер Стефано Пиоли после разгромного поражения в дерби от «Интера» в четвёртом туре настроил своих подопечных на игру с акцентом на оборону, и это давало результат до последнего времени. Однако в последнем матче «красно-чёрные» уступили принципиальному сопернику, «Ювентусу»(0:1).

В матче третьего тура Лиги Чемпионов им также не повезло, когда они были обыграны французским «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:3.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Наполи» – 2.16
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Милан» – 3.35
  • Победит «Наполи» с форой -1.5 – 4.25
  • Обе забьют — нет – 2.01
  • Обе забьют — да – 1.81
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

  • «Наполи» трижды проигрыли на своём поле в текущем сезоне.
  • «Милан» в последних пяти матчах Серии А потерпел поражение всего в одной встрече.
  • «Наполи» не побеждает на домашнем поле «Милан» пять матчей подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.81. Мы ожидаем от будущего матча более открытой игры, в первую очередь от гостей, которые в последних играх не радуют своих болельщиков.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк милан
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
сегодня в 08:55
Вряд ли центральный поединок тура в итальянской Серии А получится богатым на голы. Обе команды среди недели потратили много сил в рамках группового этапа ЛЧ: Наполи - в гостях у немецкого Униона, Милан - в гостях у французского ПСЖ. Футболисты не роботы, а фактор усталости никто не отменял. И, думаю, как раз в основном из-за него соперники данного поединка в первую очередь будут заботиться о том, чтобы не пропустить самим, нежели о чужих воротах. Слишком рискованно в столь важном матче лезть большими силами вперёд. Наполи на старте сезона, к тому же, выглядит нестабильно, а в составе хозяев не сыграет их главный голеадор. Милан в последнее время что-то вообще начинает расклеиваться. Ставлю на то, что в данном противостоянии зрители увидят максимум 1-2 точных удара на двоих от играющих команд.
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