«Наполи» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

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сегодня, 02:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Серии А чемпионата Италии «Наполи» – «Милан», который состоится 29 октября 2023 года

«Наполи»

«Наполи» набрал семнадцать очков после девяти игр и идет на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Действующие чемпионы Италии в этом сезоне часто теряют очки, что усложняет их шансы на защиту титула. В восьмом туре на домашней арене уступили «Наполи» со счётом 1:3.

В последнем туре на выезде обыграли «Верону»(3:1).

«Милан»

«Милан» идёт на втором месте чемпионата Италии с двадцатью одним очком на своём счету. Главный тренер Стефано Пиоли после разгромного поражения в дерби от «Интера» в четвёртом туре настроил своих подопечных на игру с акцентом на оборону, и это давало результат до последнего времени. Однако в последнем матче «красно-чёрные» уступили принципиальному сопернику, «Ювентусу»(0:1).

В матче третьего тура Лиги Чемпионов им также не повезло, когда они были обыграны французским «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 2.16

Ничья – 3.75

Победит «Милан» – 3.35

Победит «Наполи» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 2.01

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

«Наполи» трижды проигрыли на своём поле в текущем сезоне.

«Милан» в последних пяти матчах Серии А потерпел поражение всего в одной встрече.

«Наполи» не побеждает на домашнем поле «Милан» пять матчей подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.81. Мы ожидаем от будущего матча более открытой игры, в первую очередь от гостей, которые в последних играх не радуют своих болельщиков.