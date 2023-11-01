«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 1 ноября 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» с пятнадцатью очками после десяти сыгранных туров занимает восьмое место в английской Премьер-лиги. Подопечные Эрика тен Хага в этом сезоне усилились игроками высокого класса, но на данный момент это не привело к улучшению качества игры. В центральном матче прошлого тура проиграли на своей арене «Манчестер Сити» со счётом 0:3.

В предыдущем раунде Кубка Английской лиги «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Кристал Пэлас»(3:0).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» идёт на шестом месте в чемпионате Англии после десяти сыгранных туров. С двадцатью шестью голами в своём активе, «сороки» самая результативная команда Премьер лиги на текущий момент. В предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 2:2.

В 1/16 Кубка они прошли «Манчестер Сити», обыграв их со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.26

Ничья – 3.55

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 3.30

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 4.30

Обе забьют — нет – 2.16

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.01

Статистика

«Манчестер Юнайтед» трижбы проигрывал в последних пяти матчах на своём поле.

«Ньюкасл Юнайтед» играет на тотал больше 3.5 мячей в четырёх из пяти последних встреч.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает на домашней арене «Ньюкаслу» девять матчей подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.70. Оба клуба имеют в своём составе игроков мирового класса, и данная кубковая встреча даст возможность проявить весь атакующий потенциал командам.