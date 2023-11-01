«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 1 ноября 2023 года
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» с пятнадцатью очками после десяти сыгранных туров занимает восьмое место в английской Премьер-лиги. Подопечные Эрика тен Хага в этом сезоне усилились игроками высокого класса, но на данный момент это не привело к улучшению качества игры. В центральном матче прошлого тура проиграли на своей арене «Манчестер Сити» со счётом 0:3.
В предыдущем раунде Кубка Английской лиги «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Кристал Пэлас»(3:0).
«Ньюкасл Юнайтед»
«Ньюкасл Юнайтед» идёт на шестом месте в чемпионате Англии после десяти сыгранных туров. С двадцатью шестью голами в своём активе, «сороки» самая результативная команда Премьер лиги на текущий момент. В предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 2:2.
В 1/16 Кубка они прошли «Манчестер Сити», обыграв их со счётом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.26
- Ничья – 3.55
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 3.30
- Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 4.30
- Обе забьют — нет – 2.16
- Обе забьют — да – 1.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.01
Статистика
- «Манчестер Юнайтед» трижбы проигрывал в последних пяти матчах на своём поле.
- «Ньюкасл Юнайтед» играет на тотал больше 3.5 мячей в четырёх из пяти последних встреч.
- «Манчестер Юнайтед» не проигрывает на домашней арене «Ньюкаслу» девять матчей подряд.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.70. Оба клуба имеют в своём составе игроков мирового класса, и данная кубковая встреча даст возможность проявить весь атакующий потенциал командам.