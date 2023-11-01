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«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:22
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 1 ноября 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» с пятнадцатью очками после десяти сыгранных туров занимает восьмое место в английской Премьер-лиги. Подопечные Эрика тен Хага в этом сезоне усилились игроками высокого класса, но на данный момент это не привело к улучшению качества игры. В центральном матче прошлого тура проиграли на своей арене «Манчестер Сити» со счётом 0:3.

В предыдущем раунде Кубка Английской лиги «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Кристал Пэлас»(3:0).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» идёт на шестом месте в чемпионате Англии после десяти сыгранных туров. С двадцатью шестью голами в своём активе, «сороки» самая результативная команда Премьер лиги на текущий момент. В предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 2:2.

В 1/16 Кубка они прошли «Манчестер Сити», обыграв их со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.26
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 3.30
  • Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 4.30
  • Обе забьют — нет – 2.16
  • Обе забьют — да – 1.70
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.01

Статистика

  • «Манчестер Юнайтед» трижбы проигрывал в последних пяти матчах на своём поле.
  • «Ньюкасл Юнайтед» играет на тотал больше 3.5 мячей в четырёх из пяти последних встреч.
  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывает на домашней арене «Ньюкаслу» девять матчей подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.70. Оба клуба имеют в своём составе игроков мирового класса, и данная кубковая встреча даст возможность проявить весь атакующий потенциал командам.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ньюкасл
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:17
Честно говоря, не только матчи по отдельности могут сказать за успех Ньюкасла Юнайтед, но и личные встречи с "Красными Дьяволами" у него удаются на славу. К примеру, в крайних 4-х таких матчах, Манчестер Юнайтед лишь раз смог победить, в остальном же, это был либо ничейный исход, либо успех "Сорок". Поэтому учитывая все сказанное, а также удручающее состояние подопечных Тен Хага, можно предположить успех гостевой команды.
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