«Лас-Пальмас» – «Атлетико» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1698878377

сегодня, 01:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Примера чемпионата Испании «Лас-Пальмас» – «Атлетико» Мадрид, который состоится 3 ноября 2023 года

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» занимает десятое место в испанской Примере после одиннадцати туров. Команда почувствовала уверенность в своих силах, что помогает им в последних играх набирать стабильно очки. В прошлом туре чемпионата Испании обыграли в гостях «Альмерию» со счётом 2:1.

В 1/64 Кубка Испании на этой неделе выиграли у «Манакор» со счётом 3:0.

«Атлетико» Мадрид

«Атлетико Мадрид» — третья команда Примеры после десяти сыгранных матчей. «Матрасники» в пятом туре последний раз теряли очки. В последнем сыгранном матче чемпионата на выезде уверенно разобрались с «Сельтой» со счётом 3:0.

В предыдущем туре на домашней арене выиграли у «Алавес»(2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лас-Пальмас» – 5.70

Ничья – 4.00

Победит «Атлетико» Мадрид – 1.66

Победит «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 – 2.81

Обе забьют — нет – 1.82

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

«Лас-Пальмас» только один раз проиграл в последних пяти матчах.

«Атлетико» Мадрид имеет серию из шести побед подряд в чемпионате Испании.

В очных матчах значительное преимущество на стороне «матрасников»(10 побед при одном поражении).

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Атлетико» Мадрид по коэффициенту 1.66. Мы ожидаем в предстоящем матче тяжелую борьбу, учитывая форму, в которой находятся обе команды. Однако ключевым фактором для успеха, по нашему мнению, будет опыт «Атлетико» Мадрид, который поможет им добиться победы.