Представитель Захаряна рассказал об адаптации игрока в Испании

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной России Геннадий Голубин рассказал, как проходит адаптация футболиста в Испании.

Адаптация Арсена в Испании проходит постепенно. Уровень Ла Лиги выше, чем РПЛ . Другие скорости, нужна другая быстрота принятия решений на поле — всё по-другому. Для всего нужно время. К сожалению, не вовремя случилась болезнь. Из-за этого адаптация тоже не так быстро проходит, как хотелось бы. Всё потихоньку, всему своё время.

В бытовом плане всё хорошо. У Арсена уже есть квартира, приехали родители. Учит испанский. Естественно, уже знает его лучше, чем два месяца назад.