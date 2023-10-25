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Представитель Захаряна рассказал об адаптации игрока в Испании

25 октября 2023, 16:36

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал, как проходит адаптация футболиста в Испании.

Адаптация Арсена в Испании проходит постепенно. Уровень Ла Лиги выше, чем РПЛ. Другие скорости, нужна другая быстрота принятия решений на поле — всё по-другому. Для всего нужно время. К сожалению, не вовремя случилась болезнь. Из-за этого адаптация тоже не так быстро проходит, как хотелось бы. Всё потихоньку, всему своё время.

В бытовом плане всё хорошо. У Арсена уже есть квартира, приехали родители. Учит испанский. Естественно, уже знает его лучше, чем два месяца назад.

На счету Захаряна 6 неполных матчей за «Реал Сосьедад».

Ранее представители испанского клуба оценили дебют россиянина в Лиге чемпионов.

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lotsman
lotsman
25 октября в 19:43
В бытовом плане всё хорошо, а вот в игровом, ситуация не ахти. Выходы на 10 - 15 мин., это не игра. Надо стараться выходить хотя бы на тайм, для начала, чтобы показать результат и закрепится в основе.
VeniaminS
VeniaminS
25 октября в 16:40
Что то он долго адаптируется,пора уже играть.
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