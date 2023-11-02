«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Премьер-Лиги чемпионата Англии «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 4 ноября 2023 года
«Фулхэм»
«Фулхэм» четырнадцатая команда чемпионата Англии с двенадцатью очками на своём счёту. «Датчники» имеют отрицательную разницу мячей и забивают меньше одного гола за игру. В девятом туре проиграли в гостях лидеру Премьер-лиги «Тоттенхэму» со счётом 0:2.
В предыдущем матче обыграли в рамках Кубка Английской лиги «Ипсвич» со счётом 3:1.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в английской Премьер-лиги после десяти сыгранных туров. Главный тренер команды, нидерландский специалист Эрик тен Хаг, находится под постоянным давлением из-за неудовлетворительных результатов. В десятом туре проиграли на домашнем поле «Манчестер Сити»(0:3).
В 1/8 Кубка Англии также уступили «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фулхэм» – 3.40
- Ничья – 3.65
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.17
- Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 4.05
- Обе забьют — нет – 2.17
- Обе забьют — да – 1.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05
Статистика
- «Фулхэм» имеет одно поражение в пяти последних играх.
- «Манчестер Юнайтед» выигрывает в двух встречах подряд на чужом поле.
- «Фулхэм» проигрывает «Манчестер Юнайтед» на домашней арене в шести последних матчах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Манчестер Юнайтед» по коэффициенту 2.17. «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что подходит к данной встрече не в лучшем эмоциональном плане, сделает всё возможное, чтобы взять три очка и не допустить увольнения главного тренера.