«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Премьер-Лиги чемпионата Англии «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 4 ноября 2023 года

«Фулхэм»

«Фулхэм» четырнадцатая команда чемпионата Англии с двенадцатью очками на своём счёту. «Датчники» имеют отрицательную разницу мячей и забивают меньше одного гола за игру. В девятом туре проиграли в гостях лидеру Премьер-лиги «Тоттенхэму» со счётом 0:2.

В предыдущем матче обыграли в рамках Кубка Английской лиги «Ипсвич» со счётом 3:1.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в английской Премьер-лиги после десяти сыгранных туров. Главный тренер команды, нидерландский специалист Эрик тен Хаг, находится под постоянным давлением из-за неудовлетворительных результатов. В десятом туре проиграли на домашнем поле «Манчестер Сити»(0:3).

В 1/8 Кубка Англии также уступили «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 3.40

Ничья – 3.65

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.17

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 4.05

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

«Фулхэм» имеет одно поражение в пяти последних играх.

«Манчестер Юнайтед» выигрывает в двух встречах подряд на чужом поле.

«Фулхэм» проигрывает «Манчестер Юнайтед» на домашней арене в шести последних матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Манчестер Юнайтед» по коэффициенту 2.17. «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что подходит к данной встрече не в лучшем эмоциональном плане, сделает всё возможное, чтобы взять три очка и не допустить увольнения главного тренера.