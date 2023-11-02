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«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:52
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Премьер-Лиги чемпионата Англии «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 4 ноября 2023 года

«Фулхэм»

«Фулхэм» четырнадцатая команда чемпионата Англии с двенадцатью очками на своём счёту. «Датчники» имеют отрицательную разницу мячей и забивают меньше одного гола за игру. В девятом туре проиграли в гостях лидеру Премьер-лиги «Тоттенхэму» со счётом 0:2.

В предыдущем матче обыграли в рамках Кубка Английской лиги «Ипсвич» со счётом 3:1.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в английской Премьер-лиги после десяти сыгранных туров. Главный тренер команды, нидерландский специалист Эрик тен Хаг, находится под постоянным давлением из-за неудовлетворительных результатов. В десятом туре проиграли на домашнем поле «Манчестер Сити»(0:3).

В 1/8 Кубка Англии также уступили «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:3.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фулхэм» – 3.40
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.17
  • Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 4.05
  • Обе забьют — нет – 2.17
  • Обе забьют — да – 1.70
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

  • «Фулхэм» имеет одно поражение в пяти последних играх.
  • «Манчестер Юнайтед» выигрывает в двух встречах подряд на чужом поле.
  • «Фулхэм» проигрывает «Манчестер Юнайтед» на домашней арене в шести последних матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Манчестер Юнайтед» по коэффициенту 2.17. «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что подходит к данной встрече не в лучшем эмоциональном плане, сделает всё возможное, чтобы взять три очка и не допустить увольнения главного тренера.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк мю
Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 19:07
Похоже что и сами букмекеры не особо верит в то, что Манчестер способен на ноль отыграть в обороне. Так как на один гол Фулхэма коэффициент совсем скромный. Вот собственно я и решил присмотреться к варианту: ТБ(1) на Фулхэм. Считаю что такая ставка как минимум способна вырулить на возврат. Манчестер превратился в самого обыкновенного середняка, и ничего серьёзного из себя они сейчас не представляет. Поэтому "дачники" на своём поле способны отличиться в атаке.
Гость
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