«Реал Сосьедад» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Примеры чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Барселона», который состоится 4 ноября 2023 года

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает пятое место в испанской Примере после одиннадцати туров. Команда показывает практически идеальную игру на домашней арене, не уступив ни в одном матче. В одиннадцатом туре на выезде сыграли вничью с «Райо Вальекано» со счётом 2:2.

В предыдущем раунде Кубка Испании выиграли в гостях у «CD Bunol»(1:0).

«Барселона»

«Барселона» четвёртая команда в чемпионате Испании с двадцатью четырьмя очками на своём счету. Главный бомбардир «сине-гранатовых» в Примере на данный момент Роберт Левандовский с пятью забитыми голами и тремя ассистами. В последнем матче Лиги Чемпионов обыграли «Шахтёр» Донецк(2:1).

В центральном туре испанской Примеры уступили на домашнем поле «Реалу» Мадриду со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» – 3.30

Ничья – 3.55

Победит «Барселона» – 2.24

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 4.30

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

«Реал Сосьедад» выигрывает в трёх подряд домашних матчах.

«Барселона» последний раз проигрывала в гостях в 38 туре испанской Примеры прошлого сезона.

«Реал Сосьедад» на своём поле выигрывали «сине-гранатовых» в 2016 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Барселоны» по коэффициенту 2.24. «Сине-гранатовые» после поражения в прошлом туре прямому конкуренту за чемпионство сделают всё возможное, чтобы взять три очка и не отпускать конкурентов в отрыв.