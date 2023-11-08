«Аякс» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Аякс» – «Брайтон», который состоится 9 ноября 2023 года

«Аякс»

«Аякс» выходит из серии неудачных встреч, которая затянулась на десять матчей подряд без побед. Команда идёт на одиннадцатом месте в чемпионате Нидерландов. В последнем туре обыграли на своём поле «Херенвен» со счётом 4:1. В группе Лиги Европы с двумя очками после трёх матчей, «Аякс» находится на последнем месте.

Матч третьего тура в еврокубках против «Брайтона» завершился поражением «Аякса» (0:2).

«Брайтон»

«Брайтон» также имеет определенные проблемы с результатами. Команда не выигрывает в чемпионате Англии с шестого тура. «Чайки» идут на седьмом месте в английской Премьер-лиги с восемнадцатью очками на своём счету. В предыдущем туре сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1). В розыгрыше Лиги Европы «Брайтон» занимает третье место в своей группе.

В рамках второго тура по ходу матча проигрывали французскому «Марселю» со счётом 0:2, но во втором тайме, отличившись двумя мячами, завершили встречу (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аякс» – 4.35

Ничья – 4.35

Победит «Брайтон» – 1.76

Победит «Брайтон» с форой -1.5 мячей – 2.81

Обе забьют — нет – 2.48

Обе забьют — да – 1.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.48

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.74

Статистика

«Аякс» выигрывает в двух последних матчах в чемпионате Нидерландов.

«Брайтон» не выигрывает в гостях пять матчей подряд.

Будущие соперники в этом сезоне играют в большинстве случае на ставку обе команды забьют.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.55. В предстоящем матче нас ждёт встреча команд, которые играют в основном в атакующий футбол, что с большой долей вероятности мы увидим и в будущем матче между этими клубами.