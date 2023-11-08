«Аякс» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Аякс» – «Брайтон», который состоится 9 ноября 2023 года
«Аякс»
«Аякс» выходит из серии неудачных встреч, которая затянулась на десять матчей подряд без побед. Команда идёт на одиннадцатом месте в чемпионате Нидерландов. В последнем туре обыграли на своём поле «Херенвен» со счётом 4:1. В группе Лиги Европы с двумя очками после трёх матчей, «Аякс» находится на последнем месте.
Матч третьего тура в еврокубках против «Брайтона» завершился поражением «Аякса» (0:2).
«Брайтон»
«Брайтон» также имеет определенные проблемы с результатами. Команда не выигрывает в чемпионате Англии с шестого тура. «Чайки» идут на седьмом месте в английской Премьер-лиги с восемнадцатью очками на своём счету. В предыдущем туре сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1). В розыгрыше Лиги Европы «Брайтон» занимает третье место в своей группе.
В рамках второго тура по ходу матча проигрывали французскому «Марселю» со счётом 0:2, но во втором тайме, отличившись двумя мячами, завершили встречу (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аякс» – 4.35
- Ничья – 4.35
- Победит «Брайтон» – 1.76
- Победит «Брайтон» с форой -1.5 мячей – 2.81
- Обе забьют — нет – 2.48
- Обе забьют — да – 1.55
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.48
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.74
Статистика
- «Аякс» выигрывает в двух последних матчах в чемпионате Нидерландов.
- «Брайтон» не выигрывает в гостях пять матчей подряд.
- Будущие соперники в этом сезоне играют в большинстве случае на ставку обе команды забьют.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.55. В предстоящем матче нас ждёт встреча команд, которые играют в основном в атакующий футбол, что с большой долей вероятности мы увидим и в будущем матче между этими клубами.