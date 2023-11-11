«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (12.11.2023)

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вчера, 22:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест», который состоится 12 ноября 2023 года

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в последних сыгранных матчах стабильно отличается в воротах соперников, что позволило команде одержать ряд побед над командами высокого уровня, но все эти игры были не в рамках чемпионата Англии. В чемпионате «молотобойцы» занимают двенадцатое место, не выигрывая с сентября месяца. В предыдущем туре Премьер-лиги проиграли на выезде «Брентфорду» со счётом 2:3.

В матче Лиги Европы обыграли греческий «Олимпиакос» (1:0).

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея на своём счету на один балл меньше, чем у будущего соперника. Основное количество очков команда набирает на домашнем поле, а единственная победа в гостях была в рамках четвёртого тура над «Челси»(1:0).

В одиннадцатом туре «Форест» на своём поле в сухую выиграл «Астон Виллу» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.92

Ничья – 3.75

Победит «Ноттингем Форест» – 4.15

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 3.35

Обе забьют — нет – 2.13

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

«Вест Хэм» только в одном матче текущего сезона не забил на своём поле.

«Ноттингем Форест» уходит с поля без забитых мячей в трёх выездных встречах подряд.

Последний и единственный раз «Ноттингем Форест» выигрывал «молотобойцев» на их поле в 1997 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.73. Нас ждёт встреча команд, которые находятся на соседних позициях в турнирной таблице. Оба коллектива не показывают стабильной игры в обороне, что приводит к пропущенным мячам.