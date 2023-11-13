Кипр – Испания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Кипр – Испания, который состоится 16 ноября 2023 года.

Кипр

Сборная Кипра полностью провалила текущий отбор на чемпионат Европы. Команда набрала ноль очков после семи сыгранных туров и имеет всего два забитых мяча при двадцати пяти пропущенных. В седьмом туре проиграли дома норвежцам со счётом 0:4.

В последнем сыгранном туре уступили на чужом поле сборной Грузии(0:4).

Испания

Испанская сборная, проиграв в начале квалификации шотландцам, выигрывает в четырёх матчах подряд. Такой результат позволил команде выйти на первое место в группе. В седьмом туре взяли реванш, обыграв в сухую сборную Шотландии со счётом 2:0.

В предыдущем туре выиграли минимально в гостях норвежцев(1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Кипра – 38.00

Ничья – 14.00

Победит сборная Испании – 1.04

Победит сборная Испании с форой -3.5 – 2.27

Обе забьют — нет – 1.37

Обе забьют — да – 2.94

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.19

Статистика

Сборная Кипра последний раз побеждала на домашнем поле в сентябре 2022 года.

Сборная Испании забила шестнадцать мячей в четырёх предыдущих играх.

Киприоты только один раз обыгрывали сборную Испании и это было в далёком 1998 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Испании с форой -3.5 мячей по коэффициенту 2.27. Испанцы набрали хорошую форму, которая позволяет им удерживать первое место в группе. Хозяева встречи, наоборот, имеют серьёзные проблемы как с забитыми мячами, так и с игрой в обороне. Поэтому мы склоняемся к тому, что нас ждёт победа гостей с большим количеством забитых мячей.