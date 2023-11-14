Лихтенштейн – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Лихтенштейн – Португалия, который состоится 16 ноября 2023 года.
Лихтенштейн
Сборная Лихтенштейна занимает шестое место в своей группе с нулём набранных баллов. Команда не ставит перед собой никаких целей в очередном отборе, подтверждение этому мы видим по забитым и пропущенным мячам (1:25). В предыдущем матче на домашнем поле уступили сборной Боснии и Герцеговины со счётом 0:2.
В восьмом туре проиграли на выезде исландцам(0:4).
Португалия
Сборная Португалии проводит идеальный отборочный цикл, имея 100% результат после восьми сыгранных туров. Чемпионы Евро-2016 в среднем забивают по четыре мяча в каждом матче квалификации, а пропускают 0.25 мяча за встречу. В шестом туре не оставили никаких шансов сборной Люксембурга, обыграв их со счётом 9:0.
В последнем туре также уверенно выиграли в гостях у боснийцев(5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Лихтенштейна – 61.00
- Ничья – 21.00
- Победит сборная Португалии – 1.01
- Победит сборная Португалии с форой -4.5 – 2.16
- Обе забьют — нет – 1.10
- Обе забьют — да – 6.00
- Тотал голов больше 4.5 голов – 1.95
- Тотал голов меньше 4.5 голов – 1.86
Статистика
- Сборная Лихтенштейна последний раз побеждала в октябре 2020 года.
- Сборная Португалии забила 32 мяча в данном отборе.
- В очных встречах только один матч завершился вничью и это было в квалификации на Чемпионат Мира 2006 года.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Португалии с форой -4.5 мячей по коэффициенту 2.16. В предстоящем матче перед португальцами не стоят никакие турнирные задачи. Главная цель — это сколько команда забьёт и на сколько мячей обновит свой рекорд за сборную Криштиано Роналду.