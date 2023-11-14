Лихтенштейн – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Лихтенштейн – Португалия, который состоится 16 ноября 2023 года.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна занимает шестое место в своей группе с нулём набранных баллов. Команда не ставит перед собой никаких целей в очередном отборе, подтверждение этому мы видим по забитым и пропущенным мячам (1:25). В предыдущем матче на домашнем поле уступили сборной Боснии и Герцеговины со счётом 0:2.

В восьмом туре проиграли на выезде исландцам(0:4).

Португалия

Сборная Португалии проводит идеальный отборочный цикл, имея 100% результат после восьми сыгранных туров. Чемпионы Евро-2016 в среднем забивают по четыре мяча в каждом матче квалификации, а пропускают 0.25 мяча за встречу. В шестом туре не оставили никаких шансов сборной Люксембурга, обыграв их со счётом 9:0.

В последнем туре также уверенно выиграли в гостях у боснийцев(5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Лихтенштейна – 61.00

Ничья – 21.00

Победит сборная Португалии – 1.01

Победит сборная Португалии с форой -4.5 – 2.16

Обе забьют — нет – 1.10

Обе забьют — да – 6.00

Тотал голов больше 4.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 4.5 голов – 1.86

Статистика

Сборная Лихтенштейна последний раз побеждала в октябре 2020 года.

Сборная Португалии забила 32 мяча в данном отборе.

В очных встречах только один матч завершился вничью и это было в квалификации на Чемпионат Мира 2006 года.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Португалии с форой -4.5 мячей по коэффициенту 2.16. В предстоящем матче перед португальцами не стоят никакие турнирные задачи. Главная цель — это сколько команда забьёт и на сколько мячей обновит свой рекорд за сборную Криштиано Роналду.