Дания – Словения: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1700091263

сегодня, 02:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Дания – Словения, который состоится 17 ноября 2023 года.

Дания

Сборная Дании разделяет первое место в группе с будущим соперником. Команда набрала девятнадцать баллов после восьми сыгранных туров. Такой результат позволяет им практически гарантировать себе выход на Чемпионат Европы. В седьмом туре обыграли дома сборную Казахстана со счётом 3:1.

В восьмом туре не без труда победили аутсайдера сборную Сан-Марино(2:1).

Словения

Словенцы также хорошо идут в данной квалификации и являются одним из главных фаворитов на участие в финальной части Чемпионата Европы. Единственная проблема для команды — это то, что им в последнем туре придется играть против мотивированной сборной Казахстана. В последнем матче на своём поле словенцы уверенно справились с финами со счётом 3:0.

В выездной встрече восьмого тура минимально обыграли сборную Северной Ирландии(1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Дании – 1.61

Ничья – 3.95

Победит сборная Словении – 6.60

Победит сборная Дании с форой -1.5 – 2.71

Обе забьют — нет – 1.66

Обе забьют — да – 2.23

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.20

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Сборная Дании победила во всех матчах на домашнем поле в группе.

Сборная Словении имеет четырёх матчевую серию из побед.

Датчане никогда в истории не проигрывали сборной Словении.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.95. Сборная Дании уверенно идёт к своей цели стать участником Евро-2024, и для этого им необходимо сделать один шаг, выиграть данную встречу перед своими болельщиками. Однако и для гостей этот матч также имеет большое значение, поэтому мы предполагаем, что встреча завершится вничью.