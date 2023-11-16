Дания – Словения: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Дания – Словения, который состоится 17 ноября 2023 года.
Дания
Сборная Дании разделяет первое место в группе с будущим соперником. Команда набрала девятнадцать баллов после восьми сыгранных туров. Такой результат позволяет им практически гарантировать себе выход на Чемпионат Европы. В седьмом туре обыграли дома сборную Казахстана со счётом 3:1.
В восьмом туре не без труда победили аутсайдера сборную Сан-Марино(2:1).
Словения
Словенцы также хорошо идут в данной квалификации и являются одним из главных фаворитов на участие в финальной части Чемпионата Европы. Единственная проблема для команды — это то, что им в последнем туре придется играть против мотивированной сборной Казахстана. В последнем матче на своём поле словенцы уверенно справились с финами со счётом 3:0.
В выездной встрече восьмого тура минимально обыграли сборную Северной Ирландии(1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Дании – 1.61
- Ничья – 3.95
- Победит сборная Словении – 6.60
- Победит сборная Дании с форой -1.5 – 2.71
- Обе забьют — нет – 1.66
- Обе забьют — да – 2.23
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.20
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75
Статистика
- Сборная Дании победила во всех матчах на домашнем поле в группе.
- Сборная Словении имеет четырёх матчевую серию из побед.
- Датчане никогда в истории не проигрывали сборной Словении.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.95. Сборная Дании уверенно идёт к своей цели стать участником Евро-2024, и для этого им необходимо сделать один шаг, выиграть данную встречу перед своими болельщиками. Однако и для гостей этот матч также имеет большое значение, поэтому мы предполагаем, что встреча завершится вничью.