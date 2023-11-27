«Шахтер» – «Антвертен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Шахтёр» – «Антверпен», который состоится 28 ноября 2023 года
«Шахтёр»
«Шахтёр» на текущий момент идёт на третьем месте в группе с шестью очками после четырёх сыгранных туров. Данная позиция позволяет команде сохранять шансы на выход из группы. В последнем матче в рамках еврокубков обыграли минимально «Барселону» со счётом 1:0.
В последнем матче внутреннего чемпионата сыграли вничью с командой «Полесье»(0:0).
«Антверпен»
«Антверпен» — аутсайдер данной группы за два тура до завершения группового этапа. Бельгийцы не набрали ни одного балла, и теперь им остаётся бороться только за престиж клуба и рейтинговые очки. В четвёртом туре уступили в гостях португальскому «Порту»(0:2).
В пятнадцатом туре Высшей лиги Бельгии сыграли вничью на выезде с «Синт-Трёйден»(1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтёр» – 2.09
- Ничья – 3.80
- Победит «Антверпен» – 3.80
- Победит «Шахтёр» с форой -1.5 – 3.70
- Обе забьют — нет – 2.13
- Обе забьют — да – 1.72
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08
Статистика
- «Шахтёр» не выигрывает в трёх матчах подряд.
- «Антверпен» на выезде выиграл только в одной встречи из последних пяти.
- Матч первого круга между командами завершился в пользу «Шахтёра».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.72. «Шахтёру» достаточно сыграть вничью в предстоящем матче, это позволит им гарантировать себе третье место в группе. Бельгийцы постараются взять свои первые очки в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Учитывая всё выше сказанное, можно с большой долей вероятности ждать результативную игру.