«Шахтер» – «Антвертен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Шахтёр» – «Антверпен», который состоится 28 ноября 2023 года

«Шахтёр»

«Шахтёр» на текущий момент идёт на третьем месте в группе с шестью очками после четырёх сыгранных туров. Данная позиция позволяет команде сохранять шансы на выход из группы. В последнем матче в рамках еврокубков обыграли минимально «Барселону» со счётом 1:0.

В последнем матче внутреннего чемпионата сыграли вничью с командой «Полесье»(0:0).

«Антверпен»

«Антверпен» — аутсайдер данной группы за два тура до завершения группового этапа. Бельгийцы не набрали ни одного балла, и теперь им остаётся бороться только за престиж клуба и рейтинговые очки. В четвёртом туре уступили в гостях португальскому «Порту»(0:2).

В пятнадцатом туре Высшей лиги Бельгии сыграли вничью на выезде с «Синт-Трёйден»(1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтёр» – 2.09

Ничья – 3.80

Победит «Антверпен» – 3.80

Победит «Шахтёр» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.13

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

«Шахтёр» не выигрывает в трёх матчах подряд.

«Антверпен» на выезде выиграл только в одной встречи из последних пяти.

Матч первого круга между командами завершился в пользу «Шахтёра».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.72. «Шахтёру» достаточно сыграть вничью в предстоящем матче, это позволит им гарантировать себе третье место в группе. Бельгийцы постараются взять свои первые очки в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Учитывая всё выше сказанное, можно с большой долей вероятности ждать результативную игру.