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«Шахтер» – «Антвертен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:39
«Шахтер» – «Антвертен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Шахтёр» – «Антверпен», который состоится 28 ноября 2023 года

«Шахтёр»

«Шахтёр» на текущий момент идёт на третьем месте в группе с шестью очками после четырёх сыгранных туров. Данная позиция позволяет команде сохранять шансы на выход из группы. В последнем матче в рамках еврокубков обыграли минимально «Барселону» со счётом 1:0.

В последнем матче внутреннего чемпионата сыграли вничью с командой «Полесье»(0:0).

«Антверпен»

«Антверпен» — аутсайдер данной группы за два тура до завершения группового этапа. Бельгийцы не набрали ни одного балла, и теперь им остаётся бороться только за престиж клуба и рейтинговые очки. В четвёртом туре уступили в гостях португальскому «Порту»(0:2).

В пятнадцатом туре Высшей лиги Бельгии сыграли вничью на выезде с «Синт-Трёйден»(1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шахтёр» – 2.09
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Антверпен» – 3.80
  • Победит «Шахтёр» с форой -1.5 – 3.70
  • Обе забьют — нет – 2.13
  • Обе забьют — да – 1.72
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

  • «Шахтёр» не выигрывает в трёх матчах подряд.
  • «Антверпен» на выезде выиграл только в одной встречи из последних пяти.
  • Матч первого круга между командами завершился в пользу «Шахтёра».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.72. «Шахтёру» достаточно сыграть вничью в предстоящем матче, это позволит им гарантировать себе третье место в группе. Бельгийцы постараются взять свои первые очки в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Учитывая всё выше сказанное, можно с большой долей вероятности ждать результативную игру.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк шахтёр
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:52
Донецкий Шахтёр здесь является фаворитом. У Антверпена 14 пропущенных мячей за 4 игры, что ну очень много. "Горняки", забивавшие во всех матчах, явно этой слабостью воспользуются, тем более, я уже говорил, что Антверпену терять нечего, поэтому оголять тылы они рано или поздно начнут. Ну и про мотивацию номинальных хозяев я тоже сказал выше, им кровь из носу нужна здесь победа, так что повода для игры н в полную силу нет. Но стоит учитывать, что обе команды заряжены на победу, а также тот факт, что Шахтёру очень тяжело далась прошлая победа над Антверпеном. Я бы не исключал здесь ничью, но точно через ТБ1,5. Именно такой будет моя ставка. 1Х+ТБ1,5.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:06
Шахтёр хоть и будет играть на нейтральном поле выглядит предпочтительнее - Ф1(0).
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