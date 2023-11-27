Подарки под ёлку для миллиардеров. Клубы АПЛ готовятся к зимним трансферам-2024

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сегодня, 19:15

Осимхен, Кварацхелия и другой Беллингем в центре футбольного внимания.

Виктор Осимхен («Наполи»)

Слабо верится, что «Ювентус» отпустит зимой в АПЛ сербского форварда Влаховича. А вот Осимхен сам не прочь покинуть «Наполи», поэтому переход в «Челси» не станет сенсацией, но может поставить рекорд трансферной зимы. Консорциум, который представляет Боэли, перенял эстафету у Абрамовича. После огромных расходов при падении доходов «Челси» готов на новые сделки. Владелец «Наполи» Де Лаурентис в хороших отношениях с клубом, куда отправил защитника Кулибали. Хотя неудача сенегальца в АПЛ должна насторожить нигерийца Осимхена. «Челси» это нестабильная команда, Виктору будет непросто.

Джоб Беллингем («Сандерленд»)

Мама братьев Беллингемов не перетрудилась, выбирая сыновьям имена. Старшего назвали Джуд, а младшего Джоб. И чтобы работа в центре поля была сделана, в «Сандерленде» ставят на 18-летнего полузащитника. Атакующий игрок заинтересовал клубы АПЛ , вроде «Тоттенхэма». Всем хочется повторить опыт «Боруссии» Д. Немцы забрали Джуда, а потом получили вагон денег от Переса. Покупатели спешат переманить Джоба, а у «Сандерленда» нет козырей, чтобы удержать игрока у себя – речь о середняке Чемпионшипа. Потянет ли младший Беллингем уровень АПЛ ? Узнаем в новом году, мыслит очень классно.

Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Скауты больших клубов летают на матчи Хвичи, чтобы проследить за ним вживую. В этом скорее ритуальный смысл, чем практический, ведь можно купить запись камеры, которая весь матч следит за Кварацхелией в «Наполи». Скауту не нужны живые просмотры, чтобы понять ценность грузинского хавбека, он уже звезда мирового футбола. Чемпиону Италии всего 22 года, не провалился после «золотого» сезона в Серии А и остается опасным оружием в руках грамотного тренера. Но если не сработается с новым тренером Маццарри, то уедет в январе с Осимхеном.

Сантьяго Хименес («Фейеноорд»)

Один из героев старта сезона, автор 16 голов в чемпионате Нидерландов за «Фейеноорд». Мексиканец, которому всего 22 года, заявил о себе на всю Европу и должен уехать из Роттердама. Клуб Хименеса на втором месте в чемпионате, отпустили ПСВ на семь пунктов. А поскольку цена трансфера Сантьяго уже подскочила до небес, то многие в АПЛ попробуют сыграть на опережение. Вдруг это новый Ван Перси по голевому чутью? Впрочем, Сантьяго и в оттяжке играет, это не «девятка» до мозга костей.

Жоау Невеш («Бенфика»)

Фабрицио Романо – самый знаменитый инсайдер трансферного рынка в мире, заявил, что «Бенфика» не будет вести переговоры с МЮ по Невешу в январе. Примерно так «орлы» «не вели» переговоры по всем футболистам, отправленным в АПЛ . Помним переход Фернандеса в «Челси», Нуньеса в «Ливерпуль», Диаша в «Манчестер Сити». Эдерсон, Рауль Хименес, Давид Луис и многие другие попали в АПЛ из «Бенфики». Центральный хавбек сборной Португалии Невеш в 19 лет имеет «клаусулу» в размере 120 млн евро. Если Каземиро уедет в Саудовскую Аравию, то Бруну Фернандеш пригласит в МЮ напарника по сборной.

Юлиан Брандт («Боруссия» Д)

Говорят об интересе со стороны «Арсенала» и «Ньюкасла». Поскольку «шмели» теперь не соперники «Баварии» в борьбе за титул, то что держит Брандта в Бундеслиге? Только боязнь, что неудача в Англии лишит места в заявке Нагельсманна на Евро-2024. Но если трансфер будет согласован с новым тренером проблемной сборной Германии, то охотно верим, что Артета или Хау пригласят блондина. У Юлиана хорошие показатели в Бундеслиге – 4 гола и 5 ассистов, опасный и разноплановый атакующий игрок. И поскольку у «Ньюкасла» проблемы с кадрами, то от немца точно не откажутся.

Дуглас Луис («Астон Вилла»)

У богачей из АПЛ тактика «Баварии», если на горизонте появляется «лишний» конкурент. «Астон Вилла» Эмери после победы над «шпорами» поднялась в первую четверку. Значит, за лучшими игроками клуба из Бирмингема начнется охота конкурентов. Все понимают, что успех временный, а вот в «Арсенале», откуда может уйти Партей, или в МЮ , где по-прежнему нужны хавбеки, Луис получит жирный контракт и право выступать за клуб с большими амбициями, чем у «Астон Виллы». Эмери хвалит бразильца и заявляет, что полузащитника не отпустят. Но слышали подобное много раз, а потом Райс, Хендерсон, Милнер и другие оказывались в богатых клубах.

Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»)

Филлипс зря перешел из «Лидса» в «Манчестер Сити». Гвардиола признался, что у него не получается выжать максимум из Филлипса. Даже травма Де Брюйне, который занимал одно из мест в центре, не сделала Кэлвина напарником Родри. Гвардиола нашел место для Хулиана Альвареса – нападающего сборной Аргентины. Пока все очаровываются вингером Доку, бухгалтеры «Манчестер Сити» напоминают, что нужно не только тратить, но и зарабатывать. Филлипс покинет «горожан», если найдется желающий подписать его за примерно такую сумму, какую заплатили с бонусами «Лидсу» – в районе 50 млн евро.

Олли Уоткинс («Астон Вилла»)

Кроме Тоуни, у которого истечет дисквалификация за незаконные ставки, на рынке появился ещё один английский нападающий. Уоткинс помогает «Астон Вилле» быть в четверке, у него 7 голов и 5 ассистов. Но связки с Давидом Луисом и Диаби могут разбить большими деньгами. Форвард нужен «Арсеналу», Хаверц в этой роли предсказуемо не справился. Также нападающий пригодится МЮ . Рэшфорд забил «Эвертону», но до этого молчал с начала сентября. Уоткинс – это дерзкий игрок атаки, к нему присматриваются не только в Манчестере.

Аарон Рамсдейл («Арсенал»)