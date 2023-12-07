«Твенте» – «Эксельсиор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Твенте» – «Эксельсиор», который состоится 7 декабря 2023 года

«Твенте»

«Гордость Востока» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимает четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Твенте» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Неймегеном» в рамках матча 12-го тура Высшей лиги (3:3). Дубль на свой счёт в матче записал полузащитник «Твенте» Сем Стейн. В сухую, пропустив три гола, «Твенте» проиграл дома команде ПСВ .

На прошлых выходных «Тюккерс» на выезде взял верх над клубом «Гоу Эхед Иглс» (3:1).

«Эксельсиор»

«Красно-чёрные» из Роттердама на сегодняшний день в турнирной таблице Эредивизи находятся на десятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Эксельсиора». В пяти крайних матчах «красно-чёрные» не выигрывают своих соперников. В товарищеской встрече «Ден Хааг» раскатал ничью с «Эксельсиором» (1:1). С разницей в пару мячей на своём поле «красно-чёрные» потерпели поражение от «Фейеноорда» (2:4).

На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью сыграл «Эксельсиор» с «Валвейком».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Твенте» – 1.24

Ничья – 6.60

Победит «Эксельсиор» – 11.00

Победит «Твенте» с форой -1.5 – 1.64

Обе забьют — нет – 1.96

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 3.5 – 2.03

Тотал голов меньше 3.5 – 1.79

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет

Шесть побед одержала «Гордость Востока» в десяти крайних встречах

Только в двух встречах «Эксельсиор» обыграл своих соперников.

Прогноз

С коэффициентом 1.64 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Твенте» с форой -1.5 гола за игру. В крайней встрече на своём поле «Тюккерс» обыграл со счётом 4:0 «красно-чёрных» из Роттердама.