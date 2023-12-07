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«Твенте» – «Эксельсиор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:21
«Твенте» – «Эксельсиор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Твенте» – «Эксельсиор», который состоится 7 декабря 2023 года

«Твенте»

«Гордость Востока» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимает четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Твенте» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Неймегеном» в рамках матча 12-го тура Высшей лиги (3:3). Дубль на свой счёт в матче записал полузащитник «Твенте» Сем Стейн. В сухую, пропустив три гола, «Твенте» проиграл дома команде ПСВ.

На прошлых выходных «Тюккерс» на выезде взял верх над клубом «Гоу Эхед Иглс» (3:1).

«Эксельсиор»

«Красно-чёрные» из Роттердама на сегодняшний день в турнирной таблице Эредивизи находятся на десятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Эксельсиора». В пяти крайних матчах «красно-чёрные» не выигрывают своих соперников. В товарищеской встрече «Ден Хааг» раскатал ничью с «Эксельсиором» (1:1). С разницей в пару мячей на своём поле «красно-чёрные» потерпели поражение от «Фейеноорда» (2:4).

На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью сыграл «Эксельсиор» с «Валвейком».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Твенте» – 1.24
  • Ничья – 6.60
  • Победит «Эксельсиор» – 11.00
  • Победит «Твенте» с форой -1.5 – 1.64
  • Обе забьют — нет – 1.96
  • Обе забьют — да – 1.85
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.03
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.79

Статистика

  • Три крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет
  • Шесть побед одержала «Гордость Востока» в десяти крайних встречах
  • Только в двух встречах «Эксельсиор» обыграл своих соперников.

Прогноз

С коэффициентом 1.64 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Твенте» с форой -1.5 гола за игру. В крайней встрече на своём поле «Тюккерс» обыграл со счётом 4:0 «красно-чёрных» из Роттердама.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк твенте
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:36
Думаю что тут выдумывать ничего не нужно и просто поставить на победу хозяев.
ub36ycm3d6a3
ub36ycm3d6a3
сегодня в 01:26
Таким образом, перед матчем «Твенте» считается фаворитом, но «Эксельсиору» вполне по силам навязать борьбу и набрать очки в предстоящей игре.
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