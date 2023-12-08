«Брайтон» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Бёрнли», который состоится 9 декабря 2023 года

«Брайтон»

«Чайки» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают на сегодняшний день восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С минимальным счётом в гостях «Брайтон» выиграл у АЕКа в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Победный гол с пенальти забил во втором тайме нападающий Жоао Педро. В матче 14-го тура Премьер-лиги «Брайтон» в гостях потерпел поражение от «Челси» (2:3).

6 декабря со счётом 2:1 «чайки» взяли верх над «Брентфордом».

«Бёрнли»

«Бордовые» на данный момент в турнирной таблице АПЛ занимают предпоследнее место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Бёрнли», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «чайками». С разницей в один мяч «бордовые» дома потерпели поражение от «молотобойцев» (1:2). С разгромным счётом «Бёрнли» одержал победу над «клинками» из Шеффилдам (5:0).

5 декабря с минимальным счётом «волки» из Вулверхэмптона обыграли «бордовых».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.51

Ничья – 4.70

Победит «Бёрнли» – 6.00

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 2.26

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.71

Тотал голов больше 2.5 – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 – 2.38

Статистика

Три победы одержали «чайки» в пяти последних встречах

За аналогичный период «бордовые» выиграли только в одном поединке

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три очных матча команд.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Брайтона» с коэффициентом 1.51. Если «чайки» смогли обыграть «пчёл», то и с «бордовыми» справятся. «Бёрнли» не сможет увезти из Брайтона ни одного очка.