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«Брайтон» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:01
«Брайтон» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Бёрнли», который состоится 9 декабря 2023 года

«Брайтон»

«Чайки» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают на сегодняшний день восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С минимальным счётом в гостях «Брайтон» выиграл у АЕКа в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Победный гол с пенальти забил во втором тайме нападающий Жоао Педро. В матче 14-го тура Премьер-лиги «Брайтон» в гостях потерпел поражение от «Челси» (2:3).

6 декабря со счётом 2:1 «чайки» взяли верх над «Брентфордом».

«Бёрнли»

«Бордовые» на данный момент в турнирной таблице АПЛ занимают предпоследнее место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Бёрнли», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «чайками». С разницей в один мяч «бордовые» дома потерпели поражение от «молотобойцев» (1:2). С разгромным счётом «Бёрнли» одержал победу над «клинками» из Шеффилдам (5:0).

5 декабря с минимальным счётом «волки» из Вулверхэмптона обыграли «бордовых».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брайтон» – 1.51
  • Ничья – 4.70
  • Победит «Бёрнли» – 6.00
  • Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 2.26
  • Обе забьют — нет – 2.15
  • Обе забьют — да – 1.71
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.56
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.38

Статистика

  • Три победы одержали «чайки» в пяти последних встречах
  • За аналогичный период «бордовые» выиграли только в одном поединке
  • Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три очных матча команд.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Брайтона» с коэффициентом 1.51. Если «чайки» смогли обыграть «пчёл», то и с «бордовыми» справятся. «Бёрнли» не сможет увезти из Брайтона ни одного очка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк брайтон
Все комментарии
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вчера в 19:10
Матч между «Брайтоном» и «Бёрнли» будет интересным и напряженным, так как обе команды находятся в разном положении в турнирной таблице. «Брайтон» находится в хорошей форме и занимает восьмое место, в то время как «Бёрнли» испытывает трудности и находится на предпоследнем месте. Результат матча может существенно повлиять на положение команд в турнирной таблице и определить, кто будет подниматься вверх, а кто опускаться вниз.
Вещий
Вещий
вчера в 17:07
Ну тут думать то особо не о чем . Победа фаворита и даже можно брать минусовую фору.
Гость
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