«Вольфсбург» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.12.2023)

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вчера, 20:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Фрайбург», который состоится 9 декабря 2023 года

«Вольфсбург»

«Зелёно-белые» в турнирной таблице чемпионата Германии занимают на сегодняшний день одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Вольфсбурга» за последнее время. С разницей в один мяч «волки» одержали победу над «красными быками» из Лейпцига (2:1). В матче прошлого тура Бундеслиги со счётом 1:3 «зелёно-белые» уступили «Бохуму».

5 декабря после дополнительного времени «Вольфсбург» уступил «жеребятам» из Мёнхенгладбаха в 1/8 Кубка Германии.

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» на текущий момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи «красно-бело-чёрных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «волками». В трёх последних матчах «Фрайбург» не уступает своим соперникам. В позапрошлом туре чемпионата Германии «бразильцы из Брайсгау» дома разошлись миром с «Дармштадтом 98» (1:1). В сухую, забив пять голов, «Фрайбург» взял верх над «Олимпиакосом» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

На прошлых выходных с минимальным счётом «бразильцы из Брайсгау» на выезде выиграли у «Майнца».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 2.29

Ничья – 3.70

Победит «Фрайбург» – 3.00

Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 2.29

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 2.5 – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 – 2.14

Статистика

Исходом тотал больше 4.5 мячей за игру завершились три личные встречи команд из пяти последних

Только одну победу одержали «волки» в пяти крайних матчах

За такой же период «Фрайбург» обыграл своих соперников в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.71 на тотал больше 2.5 голов за матч. Скорее всего, не меньше трёх голов на двоих команды забьют в предстоящем футбольном поединке.