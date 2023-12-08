Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Вольфсбург» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.12.2023)

вчера, 20:32
«Вольфсбург» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.12.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Фрайбург», который состоится 9 декабря 2023 года

«Вольфсбург»

«Зелёно-белые» в турнирной таблице чемпионата Германии занимают на сегодняшний день одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Вольфсбурга» за последнее время. С разницей в один мяч «волки» одержали победу над «красными быками» из Лейпцига (2:1). В матче прошлого тура Бундеслиги со счётом 1:3 «зелёно-белые» уступили «Бохуму».

5 декабря после дополнительного времени «Вольфсбург» уступил «жеребятам» из Мёнхенгладбаха в 1/8 Кубка Германии.

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» на текущий момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи «красно-бело-чёрных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «волками». В трёх последних матчах «Фрайбург» не уступает своим соперникам. В позапрошлом туре чемпионата Германии «бразильцы из Брайсгау» дома разошлись миром с «Дармштадтом 98» (1:1). В сухую, забив пять голов, «Фрайбург» взял верх над «Олимпиакосом» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

На прошлых выходных с минимальным счётом «бразильцы из Брайсгау» на выезде выиграли у «Майнца».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вольфсбург» – 2.29
  • Ничья – 3.70
  • Победит «Фрайбург» – 3.00
  • Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 4.00
  • Обе забьют — нет – 2.29
  • Обе забьют — да – 1.60
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.71
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.14

Статистика

  • Исходом тотал больше 4.5 мячей за игру завершились три личные встречи команд из пяти последних
  • Только одну победу одержали «волки» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Фрайбург» обыграл своих соперников в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.71 на тотал больше 2.5 голов за матч. Скорее всего, не меньше трёх голов на двоих команды забьют в предстоящем футбольном поединке.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:57
Волки по идее на домашнем стадионе должны как минимум не проиграть этот матч
c2xtfa9k658a
c2xtfa9k658a
вчера в 20:50
Учитывая текущую форму обеих команд, а также статистику их личных встреч (последние 5 игр между «Вольфсбургом» и «Фрайбургом» завершились с переменным успехом), можно предположить, что предстоящий матч завершится вничью. Однако, точный результат будет зависеть от того, какая из команд сможет лучше реализовать свои моменты.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 