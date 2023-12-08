«Унион» – «Боруссия» Мёнхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Боруссия» Мёнхенгладбах, который состоится 9 декабря 2023 года

«Унион»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата занимают на текущий момент «железные». Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Униона» за последнее время. Больше трёх месяцев берлинская команда не радует победами своих поклонников. В сухую, пропустив четыре гола, «Унион» в гостях потерпел поражение от «фармацевтов» из Леверкузена. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Аугсбургом» (1:1).

29 ноября в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «железный союз» раскатал ничью с «Брагой».

«Боруссия» Мёнхенгладбах

«Гладбах» в турнирной таблице Бундеслиги находится на десятом месте. Рассмотрим недавние матчи «жеребят», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Унионом». С разницей в пару мячей «жеребята» в 12-ом туре чемпионата потерпели поражение от «дортмундцев» (2:4). Со счётом 2:1 «Боруссия» взяла верх над «Хоффенхаймом» в прошлом туре Бундеслиги.

5 декабря после дополнительного времени в 1/8 Кубка Германии с минимальным счётом «Гладбах» выиграл у «волков» из Вольфсбурга.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 2.16

Ничья – 3.65

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 3.30

Победит «Унион» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.26

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 2.5 – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Семь поражений потерпели «железные» в десяти крайних матчах

В двух матчах за аналогичный период «жеребята» проиграли своим соперникам

Четыре очных матча из пяти последних завершились исходом: обе забьют – да.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.63 на следующий исход: обе забьют – да.