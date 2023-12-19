«Байер» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.12.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Бохум», который состоится 20 декабря 2023 года
«Байер»
«Львы» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги. Рассмотрим несколько матчей с участием «фармацевтов» за последнее время. В рамках матча 14-го тура чемпионата Германии «Байер» сыграл вничью со «швабами» в Штутгарте (1:1). С большим счётом «11 рабочих» одержали победу над норвежской командой «Мольде» в 6-ом туре группового этапа Лиги Европы (5:1).
На прошлых выходных «львы» со счётом 3:0 выиграли «орлов» из Франкфурта.
«Бохум»
«Несгибаемые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на тринадцатой строчке. Предлагаем вспомнить недавние футбольные встречи «Бохума». В 13-ом туре с разницей в пару мячей «невыбиваемые» дома взяли верх над «волками» (3:1). С таким же счётом «Бохум» в игре следующего тура проиграл на выезде «Хоффенхайму».
16 декабря «несгибаемые» со счётом 3:0 одержали победу над берлинским клубом «Унион».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.20
- Ничья – 7.60
- Победит «Бохум» – 13.00
- Победит «Байер» с форой -1.5 – 1.54
- Обе забьют — нет – 1.92
- Обе забьют — да – 1.92
- Тотал голов больше 2.5 – 1.35
- Тотал голов меньше 2.5 – 3.05
Статистика
- Четыре крайние очные встречи команд завершились следующим исходом: обе забьют – нет
- Восемь побед одержали «фармацевты» в десяти последних матчах
- За тот же период «невыбиваемые» выиграли в четырёх футбольных поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.54 на победу «Байера» с форой -1.5 гола за игру. «Львы» в отличной форме и в будущей встрече «несгибаемые» не смогут отобрать очки у леверкузенской команды.