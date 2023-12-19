«Байер» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.12.2023)

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сегодня, 01:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Бохум», который состоится 20 декабря 2023 года

«Байер»

«Львы» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги. Рассмотрим несколько матчей с участием «фармацевтов» за последнее время. В рамках матча 14-го тура чемпионата Германии «Байер» сыграл вничью со «швабами» в Штутгарте (1:1). С большим счётом «11 рабочих» одержали победу над норвежской командой «Мольде» в 6-ом туре группового этапа Лиги Европы (5:1).

На прошлых выходных «львы» со счётом 3:0 выиграли «орлов» из Франкфурта.

«Бохум»

«Несгибаемые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на тринадцатой строчке. Предлагаем вспомнить недавние футбольные встречи «Бохума». В 13-ом туре с разницей в пару мячей «невыбиваемые» дома взяли верх над «волками» (3:1). С таким же счётом «Бохум» в игре следующего тура проиграл на выезде «Хоффенхайму».

16 декабря «несгибаемые» со счётом 3:0 одержали победу над берлинским клубом «Унион».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.20

Ничья – 7.60

Победит «Бохум» – 13.00

Победит «Байер» с форой -1.5 – 1.54

Обе забьют — нет – 1.92

Обе забьют — да – 1.92

Тотал голов больше 2.5 – 1.35

Тотал голов меньше 2.5 – 3.05

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Восемь побед одержали «фармацевты» в десяти последних матчах

За тот же период «невыбиваемые» выиграли в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.54 на победу «Байера» с форой -1.5 гола за игру. «Львы» в отличной форме и в будущей встрече «несгибаемые» не смогут отобрать очки у леверкузенской команды.