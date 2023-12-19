Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Байер» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.12.2023)

сегодня, 01:24
«Байер» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.12.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Бохум», который состоится 20 декабря 2023 года

«Байер»

«Львы» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги. Рассмотрим несколько матчей с участием «фармацевтов» за последнее время. В рамках матча 14-го тура чемпионата Германии «Байер» сыграл вничью со «швабами» в Штутгарте (1:1). С большим счётом «11 рабочих» одержали победу над норвежской командой «Мольде» в 6-ом туре группового этапа Лиги Европы (5:1).

На прошлых выходных «львы» со счётом 3:0 выиграли «орлов» из Франкфурта.

«Бохум»

«Несгибаемые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на тринадцатой строчке. Предлагаем вспомнить недавние футбольные встречи «Бохума». В 13-ом туре с разницей в пару мячей «невыбиваемые» дома взяли верх над «волками» (3:1). С таким же счётом «Бохум» в игре следующего тура проиграл на выезде «Хоффенхайму».

16 декабря «несгибаемые» со счётом 3:0 одержали победу над берлинским клубом «Унион».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Байер» – 1.20
  • Ничья – 7.60
  • Победит «Бохум» – 13.00
  • Победит «Байер» с форой -1.5 – 1.54
  • Обе забьют — нет – 1.92
  • Обе забьют — да – 1.92
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.35
  • Тотал голов меньше 2.5 – 3.05

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи команд завершились следующим исходом: обе забьют – нет
  • Восемь побед одержали «фармацевты» в десяти последних матчах
  • За тот же период «невыбиваемые» выиграли в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.54 на победу «Байера» с форой -1.5 гола за игру. «Львы» в отличной форме и в будущей встрече «несгибаемые» не смогут отобрать очки у леверкузенской команды.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк байер
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:03
Хозяева находятся в прекрасной форме , много забивают - проблем с соперником не предвидится - ИТБ1( 2).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 