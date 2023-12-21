«Визела» – «Морейренсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1703177798

вчера, 19:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Визела» – «Морейренсе», который состоится 23 декабря 2023 года

«Визела»

«Сине-белые» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают на данный момент предпоследнее место. Вспомним недавние матчи с участием «Визелы», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «зелёно-белыми» из города Морейра-де-Конегуш. С разницей в один мяч «сине-белые» проиграли «Шавишу» в рамках матча 12-го тура Примейра-лиги (1:2). На своём поле со счётом 1:3 «Визела» проиграла «Браге» в игре следующего тура.

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Риу Аве» (1:1).

«Морейренсе»

На сегодняшний день «зелёно-белые» в турнирной таблице Примейра-лиги находятся на шестой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. Нулевую ничью раскатал «Морейренсе» с «Бенфикой» в рамках матча 12-го тура чемпионата Португалии. Со счётом 1:1 вничью сыграли «зелёно-белые» с командой «Жил Висенте» в позапрошлом туре Примейра-лиги.

17 декабря со счётом 5:2 «Морейренсе» выиграл у клуба «Портимоненси».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Визела» – 2.80

Ничья – 3.30

Победит «Морейренсе» – 2.60

Победит «Морейренсе» с форой -1.5 – 5.25

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч

Только одну победу одержала «Визела» в пяти последних матчах

За такой же период «зелёно-белые» обыграли своих соперников в трёх футбольных поединках.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Морейренсе» с коэффициентом 2.60. Не без труда, но гости увезут три очка из Визелы. Беспроигрышная серия «зелёно-белых» продлится.