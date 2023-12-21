«Витория Гимарайнш» – «Риу Аве»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Витория Гимарайнш» – «Риу Аве», который состоится 23 декабря 2023 года

«Витория Гимарайнш»

«Завоеватели» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают на сегодняшний день пятое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «чёрно-белых». С разницей в один гол «Витория» выиграла на выезде у команды «Фаренсе» в рамках матча 12-го тура Примейра-лиги. Дома со счётом 3:2 «завоеватели» взяли верх над «Спортингом» в игре следующего тура чемпионата.

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась выездная игра с «Боавиштой» (1:1).

«Риу Аве»

После четырнадцати туров текущего сезона Примейра-лиги «зелёно-белые» находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Риу Аве» за последнее время. На своём поле вничью сыграла «Большая река» с «Эштрелой» в 12-ом туре чемпионата Португалии (1:1). Миром разошлись «зелёно-белые» с «Арокой» в позапрошлом туре Примейра-лиги (2:2).

16 декабря «Риу Аве» раскатала ничью с командой «Визела» со счётом 1:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Витория Гимарайнш» – 1.69

Ничья – 3.95

Победит «Риу Аве» – 4.90

Победит «Витория Гимарайнш» с форой -1.5 – 2.77

Обе забьют — нет – 1.90

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 – 1.91

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Семь побед одержали «завоеватели» в десяти последних матчах

За аналогичный период «Риу Аве» выиграла только в одной встрече.

Прогноз

С коэффициентом 1.69 в предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Витории». «Завоеватели» смогли выиграть дома у «Спортинга», поэтому смогут без проблем справиться с «Большой рекой».