«Болонья» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Италии «Болонья» – «Аталанта», который состоится 23 декабря 2023 года

«Болонья»

«Борзые» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают на сегодняшний день четвёртое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Болоньи». В пяти матчах к ряду «красно-синие» не проигрывают своим соперникам. На выезде с разницей в один мяч «борзые» в Салерно обыграли «морских коньков» (2:1). В матче прошлого тура Серии A «Болонья» на своём поле одержала победу над «Ромой» (2:0).

20 декабря после дополнительного времени «красно-синие» обыграли миланский «Интер» в 1/8 Кубка Италии.

«Аталанта»

«Королева провинциалов» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии A находится на седьмой строчке. Вспомним несколько матчей с участием «Аталанты» за последнее время. Три победы одержали «чёрно-синие» в трёх крайних матчах. На своём поле в позапрошлом туре чемпионата «Бергамо Кальчо» выиграла у миланских «дьяволов» (3:2). Забив четыре гола, «Аталанта» обыграла в сухую польскую команду «Ракув» в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги Европы.

18 декабря со счётом 4:1 «Королева провинциалов» одержала уверенную победу над «морскими коньками» из Салерно.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 2.75

Ничья – 3.25

Победит «Аталанта» – 2.70

Победит «Аталанта» с форой -1.5 – 5.25

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 – 1.74

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Из пяти последних матчей «борзые» выиграли в четырёх встречах

Три победы одержали «чёрно-синие» за аналогичный период.

Прогноз

На кураже после победы над «Интером» в будущей встрече с «Аталантой» команда из Болоньи возьмёт три очка. В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.75 на победу «Болоньи».