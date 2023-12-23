Усилиться без затрат и вопреки преградам. У «Барселоны» сложная задача

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вчера, 16:42

Но каталонцы попытаются в январе укрепить состав.

«Барселоне» нужна передышка и перезагрузка. Последний матч чемпионата Испании каталонцы выиграли у «Альмерии» (3:2) с огромным трудом, а Хави разразился небывалой критикой в адрес своих футболистов. Сразу после этого матча «Барселона» улетела в США , где сыграла товарищеский матч с мексиканской «Америкой» и уступила со счетом 2:3. Со спортивной точки зрения матч смысла не имел. Но на нем каталонцы заработали около 4 миллионов евро. Клуб в таком положении, что каждое такое поступление может пойти на пользу. Подзаработав, каталонцы отправились на небольшой рождественский отдых в преддверии январских матчей. И по ходу января мы можем ждать от «Барселоны» некоторых преображений.

Дело Витора Роке

В клубе появится бразильский нападающий Витор Роке. О его подписании официально было объявлено в августе, но «Барселона» договорилась с «Атлетико Паранаэнсе», что переход за 30 миллионов евро состоится в январе. Но сделка оказалась под угрозой срыва, когда Ла Лига урезала потолок расходов каталонцев в сентябре. Выход клуба за пределы лимита привел бы к запрету на регистрацию новичков.

Как ни странно, тут помогла травма Гави. Финансовые правила Ла Лиги имеют специальный раздел, который позволяет регистрировать замену игроку, который из-за травмы выпал более чем на четыре месяца. При этом зарплата новичка не должна превышать 80 процентов зарплаты травмированного футболиста. В «Барселоне» уверены, что этой лазейки будет достаточно, чтобы зарегистрировать Витора Роке. Но эти же правила ограничивают срок регистрации четырьмя месяцами. Вероятно, «Барселона» постарается зарегистрировать Роке в конце января, чтобы в Ла Лиге он мог играть до конца сезона. В то же время в начале следующего месяца он сможет сыграть в матчах Кубка и Суперкубка Испании. Там ограничения Ла Лиги не действуют.

Зона усиления

После прибытия Роке вряд ли слухи вокруг «Барселоны» улягутся. Хави публично говорил о необходимости подписать полузащитника. Не только из-за травмы Гави, но и по причине проблем с формой Педри, а также не лучших кондиций Ориоля Ромеу. В руководстве «Барселоны» мнение Хави поддерживают. Однако снова нужно понимать, в каких условиях находится клуб.

Предполагается, что сейчас доступной возможностью усиления состава являются лишь аренды до конца сезона. Идеальным для «Барселоны» был бы вариант, который она провернула с Пьером-Эмериком Обамеянгом в январе 2022 года, когда он перешел из «Арсенала». Каталонцы взяли на себя только зарплату игрока. Вероятно, придется очень хорошо прошерстить рынок в поисках подходящей возможности и футболиста, который станет реальным усилением.

Выбор нужного игрока – отдельный вопрос. Обычно Хави обозначает проблемную позицию, а Деку и Лапорта занимаются поиском того, кто может ее закрыть. И нередко Хави получает не то, чего требует. Например, Ромеу был четвертым в списке приоритетов тренера, желавшего укрепить полузащиту прошлым летом и найти «нового Серхио Бускетса». Но «Барселона» не смогла позволить себе никого с первых строчек выбора Хави. Также тренерский штаб не горел желанием подписывать Жоау Феликса. Однако сам футболист этого хотел, у «Атлетико» не было других вариантов, а у Деку и Лапорты хорошие отношения с агентом игрока Жорже Мендешем. Это и сыграло свою роль.

Возможные варианты

Приоритетом «Барселоны» в ее поисках будет полузащитник. Клубу требуется найти идеальную замену Гави. Кажется, что это невозможно. Поэтому нужно искать хотя бы максимально похожего на него по характеристикам футболиста. Сам Лапорта сравнивает свои планы на зиму с тем, как в январе 2004 года подписал на правах аренды Эдгара Давидса. Тогда был первый заход Лапорты на пост президента «Барселоны». Однако опыт показывает, что январские трансферные дела всегда сопряжены с повышенным риском.

По данным внутренних источников в «Барселоне», пока в клубе не сформировали точный список тех, за кем будут охотиться. Пока все на стадии изучения профилей и характеристик разных футболистов. Среди прочих называли полузащитника «Флуминенсе» и сборной Бразилии Андре. 22-летний хавбек оценивается в 30 миллионов евро, но хорошие связи Деку с «Флуминенсе» могут позволить договориться об аренде. Также среди целей фигурируют Амаду Онана из «Эвертона» и Артур Вермирен из «Антверпена». Но оба игрока обойдутся «Барселоне» слишком дорого.

На выход

Те же источники в «Барселоне» утверждают, что в январе команду никто не покинет. Однако ходили слухи о том, что клуб может расстаться с Робертом Левандовским и Рональдом Араухо. Последним интересуется «Бавария». Однако каталонцы готовы отбивать даже очень заманчивые предложения по этому футболисту. Его контракт с «Барселоной» действует до 2026 года, а при продлении соглашения в прошлом сезоне в нем прописали сумму отступных в размере 1 миллиарда евро.

А интерес к Левандовскому связывают с клубами из Саудовской Аравии. Правда, и тут тоже «Барселона» хочет удержать поляка, пусть его форма в последнее время часто оказывается спорной. Скажем, продажа Левандовского острее игру «Барселоны» все равно не сделает. При этом видимое упорство каталонцев может быть лишь переговорной позицией.

А вот кто реально может команду покинуть, так это Ромеу. Пусть его и подписали прошлым летом. Он, кстати, стал единственным, за кого тогда заплатили реальные деньги – 4 миллиона евро. Но Ориоль заметно сдал позиции в команде. В матче с «Альмерией», несмотря на потерю Педри, Гави и Френки де Йонга в центре поля, Хави не стал делать ставку на Ромеу, предпочтя в центре поля Гюндогана, Фермина Лопеса и Серхи Роберто.