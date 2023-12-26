«Ливингстон» – «Сент-Джонстон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Ливингстон» – «Сент-Джонстон», который состоится 27 декабря 2023 года

«Ливингстон»

Последнюю строчку турнирной таблицы занимают «львы» на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ливингстона». Нулевую ничью раскатали «чёрно-жёлтые» с «Килмарноком» в рамках матча 18-го тура Премьер-лиги. С разницей в один мяч «львы» проиграли в гостях «Абердину» в игре следующего тура чемпионата (1:2).

23 декабря со счётом 0:2 «чёрно-жёлтые» уступили в гостях «Селтику».

«Сент-Джонстон»

«Святые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Шотландии находятся на девятой строчке. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «Сент-Джонстона» за последнее время. С минимальным счётом «сине-белые» взяли верх над «Хибернианом» в рамках матча 21-го тура Премьер-лиги. В сухую, пропустив пару мячей, «святые» проиграли на выезде «Рейнджерсу» в позапрошлом туре.

23 декабря «Сент-Джонстон» уступил в гостях «Килмарноку» со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливингстон» – 2.33

Ничья – 3.15

Победит «Сент-Джонстон» – 3.20

Победит «Ливингстон» с форой -1.5 – 4.40

Обе забьют — нет – 1.68

Обе забьют — да – 2.10

Тотал голов больше 2.5 – 2.47

Тотал голов меньше 2.5 – 1.50

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились четыре очные встречи команд из пяти последних

«Ливингстон» проиграл своим соперникам в четырёх матчах из пяти крайних

За такой же период «святые» уступили в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.50 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Статистика очных встреч подсказывает нам, что больше двух голов на двоих команды в матче не забьют.