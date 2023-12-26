«Хиберниан» – «Хартс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Хиберниан» – «Хартс», который состоится 27 декабря 2023 года
«Хиберниан»
Шестое место занимают на сегодняшний день «зелёно-белые» в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Рассмотрим недавние матчи с участием «Хиберниана», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Хартсом». С разницей в три гола «зелёно-белые» проиграли «Селтику» в рамках матча 16-го тура Премьер-лиги (1:4). С минимальным счётом в гостях команда из Лита обыграла «Ливингстон» в игре следующего тура чемпионата.
16 декабря «Сент-Джонстон» взял верх над «Хибернианом» со счётом 1:0.
«Хартс»
«Сердца» в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на третьей строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Хартса» за последнее время. На выезде с разницей в один мяч «тёмно-бордовые» уступили «Абердину» в рамках матча 17-го тура чемпионата Шотландии. В сухую, забив пару мячей, «Сердца» в гостях одержали победу над «Селтиком» в позапрошлом туре Премьер-лиги.
На прошлых выходных со счётом 2:0 «Хартс» взял верх над «Сент-Мирреном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хиберниан» – 2.44
- Ничья – 3.40
- Победит «Хартс» – 2.80
- Победит «Хиберниан» с форой -1.5 – 4.25
- Обе забьют — нет – 2.11
- Обе забьют — да – 1.68
- Тотал голов больше 2.5 – 1.88
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.88
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Четыре победы одержали «зелёно-белые» в десяти последних матчах
- За тот же период «Сердца» выиграли у своих соперников в шести футбольных поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.80 на победу «Хартса». Если «тёмно-бордовые» смогли на выезде выиграть у «Селтика», то из Лита также увезут три очка в предстоящем матче.