«Хиберниан» – «Хартс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Хиберниан» – «Хартс», который состоится 27 декабря 2023 года

«Хиберниан»

Шестое место занимают на сегодняшний день «зелёно-белые» в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Рассмотрим недавние матчи с участием «Хиберниана», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Хартсом». С разницей в три гола «зелёно-белые» проиграли «Селтику» в рамках матча 16-го тура Премьер-лиги (1:4). С минимальным счётом в гостях команда из Лита обыграла «Ливингстон» в игре следующего тура чемпионата.

16 декабря «Сент-Джонстон» взял верх над «Хибернианом» со счётом 1:0.

«Хартс»

«Сердца» в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на третьей строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Хартса» за последнее время. На выезде с разницей в один мяч «тёмно-бордовые» уступили «Абердину» в рамках матча 17-го тура чемпионата Шотландии. В сухую, забив пару мячей, «Сердца» в гостях одержали победу над «Селтиком» в позапрошлом туре Премьер-лиги.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Хартс» взял верх над «Сент-Мирреном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хиберниан» – 2.44

Ничья – 3.40

Победит «Хартс» – 2.80

Победит «Хиберниан» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.68

Тотал голов больше 2.5 – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Четыре победы одержали «зелёно-белые» в десяти последних матчах

За тот же период «Сердца» выиграли у своих соперников в шести футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.80 на победу «Хартса». Если «тёмно-бордовые» смогли на выезде выиграть у «Селтика», то из Лита также увезут три очка в предстоящем матче.