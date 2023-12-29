«Хаддерсфилд» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Хаддерсфилд» – «Мидлсбро», который состоится 29 декабря 2023 года

«Хаддерсфилд»

«Терьеры» в турнирной таблице чемпионата занимают на сегодняшний день двадцать первое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Хаддерсфилда». Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Миллуоллом» в рамках матча 22-го тура Чемпион Лиги (1:1). Со счётом 0:2 «терьеры» потерпели поражение от «канареек» из Норвича в игре следующего тура.

26 декабря со счётом 3:0 «Хаддерсфилд» на своём поле взял верх над «Блэкберном» в 24-ом туре Чемпионшипа.

«Мидлсбро»

«Боро» на данный момент занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Чемпион Лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных встреч с участием команды за последнее время. В четвертьфинале Кубка английской лиги «смогги» обыграли команду «Порт Вэйл» с уверенным счётом 3:0. В позапрошлом туре Чемпионшипа с минимальным счётом «Боро» выиграло у «Вест Бромвича».

«Мидлсбро» проиграл в гостях «мельникам» в рамках матча 24-го тура чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хаддерсфилд» – 3.90

Ничья – 3.70

Победит «Мидлсбро» – 1.90

Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 3.25

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 – 1.91

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч

Только одну победу одержали «терьеры» в пяти последних футбольных поединках

За такой же период «Боро» выиграло у своих соперников в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.90 на победу «Мидлсбро». «Смогги» уже выигрывали в гостях у «терьеров». В предстоящем матче гости увезут три очка из Хаддерсфилда.