«Вулверхэмптон» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Эвертон», который состоится 30 декабря 2023 года

«Вулверхэмптон»

«Волки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают одиннадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Вулверхэмптона», чтобы оценить шансы «бродяг» в будущей встрече с «Эвертоном». В сухую, пропустив три гола, «волки» проиграли в гостях «молотобойцам» в 17-ом туре АПЛ . С разницей в один мяч «Вулверхэмптон» выиграл дома у «Челси» в игре следующего тура чемпионата (2:1).

27 декабря со счётом 4:1 «бродяги» на выезде одержали победу над «пчёлами» из Брентфорда.

«Эвертон»

«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на семнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Эвертона» за последнее время. После серии пенальти «скаузеры» проиграли дома «Фулхэму» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Со счётом 2:1 в позапрошлом туре АПЛ «шпоры» обыграли «синих» из Ливерпуля.

Со счётом 3:1 «Ман Сити» взял верх на выезде над «скаузерами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 2.65

Ничья – 3.35

Победит «Эвертон» – 2.75

Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 5.05

Обе забьют — нет – 2.04

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 – 1.82

Статистика

Больше двух лет «Эвертон» не выигрывает у «волков»

Три победы одержали «бродяги» в пяти последних матчах

За аналогичный период «скаузеры» выиграли в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.65 на победу «Вулверхэмптона». Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода предстоящего матча.