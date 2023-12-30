«Вулверхэмптон» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Эвертон», который состоится 30 декабря 2023 года
«Вулверхэмптон»
«Волки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают одиннадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Вулверхэмптона», чтобы оценить шансы «бродяг» в будущей встрече с «Эвертоном». В сухую, пропустив три гола, «волки» проиграли в гостях «молотобойцам» в 17-ом туре АПЛ. С разницей в один мяч «Вулверхэмптон» выиграл дома у «Челси» в игре следующего тура чемпионата (2:1).
27 декабря со счётом 4:1 «бродяги» на выезде одержали победу над «пчёлами» из Брентфорда.
«Эвертон»
«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на семнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Эвертона» за последнее время. После серии пенальти «скаузеры» проиграли дома «Фулхэму» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Со счётом 2:1 в позапрошлом туре АПЛ «шпоры» обыграли «синих» из Ливерпуля.
Со счётом 3:1 «Ман Сити» взял верх на выезде над «скаузерами».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» – 2.65
- Ничья – 3.35
- Победит «Эвертон» – 2.75
- Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 5.05
- Обе забьют — нет – 2.04
- Обе забьют — да – 1.81
- Тотал голов больше 2.5 – 2.03
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.82
Статистика
- Больше двух лет «Эвертон» не выигрывает у «волков»
- Три победы одержали «бродяги» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «скаузеры» выиграли в двух поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.65 на победу «Вулверхэмптона». Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода предстоящего матча.