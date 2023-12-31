«Норвич» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Норвич» – «Саутгемптон», который состоится 1 января 2024 года

«Норвич»

«Канарейки» в турнирной таблице чемпионата занимают тринадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Норвича», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «святыми» из Саутгемптона. В сухую, забив пару мячей, «жёлто-зелёные» выиграли у «терьеров» из Хаддерсфилда в рамках матча 23-го тура Чемпионшипа. С минимальным счётом «Вест Бромвич» одержал победу над «канарейками».

29 декабря со счётом 0:1 «Норвич» уступил команде «Миллуолл».

«Саутгемптон»

«Святые» на данный момент находятся на третьей строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Саутгемптона» за последнее время. В четырёх матчах к ряду «красно-бело-чёрные» обыграли своих оппонентов. На выезде с минимальным счётом «святые» выиграли у команды КПР . Дома со счётом 5:0 «Саутгемптон» разгромил «лебедей» из Суонси.

Со счётом 2:1 на своём поле «красно-бело-чёрные» одержали победу над клубом «Плимут».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» – 3.20

Ничья – 3.55

Победит «Саутгемптон» – 2.15

Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.62

Тотал голов больше 2.5 – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 – 2.06

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти крайних «канарейки» выиграли

За тот же период «святые» взяли верх над своими соперниками в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.74 на тотал больше 2.5 мячей за игру. На двоих команды не меньше трёх голов забьют. Именно такой исход предлагает нам статистика очных встреч команд.