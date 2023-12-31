Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Норвич» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:05
«Норвич» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Норвич» – «Саутгемптон», который состоится 1 января 2024 года

«Норвич»

«Канарейки» в турнирной таблице чемпионата занимают тринадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Норвича», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «святыми» из Саутгемптона. В сухую, забив пару мячей, «жёлто-зелёные» выиграли у «терьеров» из Хаддерсфилда в рамках матча 23-го тура Чемпионшипа. С минимальным счётом «Вест Бромвич» одержал победу над «канарейками».

29 декабря со счётом 0:1 «Норвич» уступил команде «Миллуолл».

«Саутгемптон»

«Святые» на данный момент находятся на третьей строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Саутгемптона» за последнее время. В четырёх матчах к ряду «красно-бело-чёрные» обыграли своих оппонентов. На выезде с минимальным счётом «святые» выиграли у команды КПР. Дома со счётом 5:0 «Саутгемптон» разгромил «лебедей» из Суонси.

Со счётом 2:1 на своём поле «красно-бело-чёрные» одержали победу над клубом «Плимут».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Норвич» – 3.20
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Саутгемптон» – 2.15
  • Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 3.60
  • Обе забьют — нет – 2.20
  • Обе забьют — да – 1.62
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.74
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.06

Статистика

  • Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • В двух матчах из пяти крайних «канарейки» выиграли
  • За тот же период «святые» взяли верх над своими соперниками в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.74 на тотал больше 2.5 мячей за игру. На двоих команды не меньше трёх голов забьют. Именно такой исход предлагает нам статистика очных встреч команд.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Норвич
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:03
Команды играют между собой довольно результативно - ОЗ+2,5Б.
q2q5r2k64e3v
q2q5r2k64e3v
сегодня в 04:34
Саутгемптон» имеет больше шансов на победу в предстоящем матче
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 