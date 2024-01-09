Япония – Иордания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Япония – Иордания, который состоится 9 января 2024 года

Япония

Сборная Японии на данный момент в международном рейтинге ФИФА занимает семнадцатое место. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием национальной команды Японии. В девяти матчах к ряду «синие самураи» выигрывают своих соперников. В рамках матча 1-го тура группового этапа квалификации на ЧМ японская сборная разгромила национальную команду Мьянмы (5:0). На выезде в игре следующего тура японцы с таким же счётом взяли верх над сирийцами.

1 января в товарищеской встрече «синие самураи» одержали уверенную победу над сборной Таиланда (5:0)/

Иордания

Иорданская сборная в мировом рейтинге ФИФА находится на 87-ой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче 1-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира иорданцы раскатали ничью с национальной командой Таджикистана (1:1). В игре 2-го тура в сухую, пропустив пару голов, сборная Иордании проиграла Саудовской Аравии. С разницей в один мяч в товарищеской встрече иорданцы уступили ливанцам (1:2).

5 января со счётом 2:1 сборная Иордании выиграла у катарцев/

Котировки БК Pinnacle

Победит Япония – 1.07

Ничья – 11.00

Победит Иордания – 35.00

Победит Япония с форой -2.5 гола – 1.69

Тотал голов больше 3.5 – 1.82

Тотал голов меньше 3.5 – 1.99

Статистика

Три очные встречи команд из пяти завершились исходом: обе забьют – да

Японцы крайний раз проиграли в марте месяце прошлого года

Из пяти последних матчей иорданцы уступили своим соперникам в трёх поединках.

Прогноз

Японская сборная считается явным фаворитом в будущей встрече. Трудностей с победой у «синих самураев» возникнуть не должно. В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.69 на победу сборной Японии с форой -2.5 гола. Как минимум, с разницей в три гола японцы обыграют иорданцев.