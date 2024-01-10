«Халл» – «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Чемпион Лиги Англии «Халл» – «Норвич», который состоится 12 января 2024 года
«Халл»
«Чёрно-янтарные» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на седьмом месте. Рассмотрим недавние матчи с участием «Халла», чтобы оценить шансы команды в предстоящем футбольном поединке с «канарейками». На своём поле с разницей в один гол «тигры» выиграли у «Блэкберна» в рамках матча 25-го тура чемпионата (3:2). Со счётом 3:1 «Шеффилд Уэнсдей» взял верх над «чёрно-янтарными» в игре следующего тура.
На прошлых выходных ничейным исходом завершилась игра 1/32 Кубка Англии с «Бирмингемом».
«Норвич»
На данный момент «жёлто-зелёные» в турнирной таблице Чемпионшипа занимают тринадцатую строчку. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Норвича» за последнее время. В четырёх крайних матчах «канарейки» не уступают своим соперникам. С одинаковым счётом 0:1 «жёлто-зелёные» уступили «Вест Бромвичу» и «Миллуоллу». Ничейным исходом завершилась домашняя игра со «святыми» из Саутгемптона (1:1).
6 января миром разошлись «канарейки» с командой «Бристоль Роверс» в 1/32 Кубка Англии (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Халл» – 2.02
- Ничья – 3.70
- Победит «Норвич» – 3.25
- Победит «Халл» с форой -1.5 гола – 3.35
- Тотал голов больше 2.5 – 1.62
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.20
Статистика
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Три поражения потерпели «тигры» в пяти последних матчах
- За аналогичный период в двух встречах «канарейки» проиграли своим соперникам.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем футбольном поединке с коэффициентом 2.02 на победу «Халла». Свои три очка «тигры» возьмут в будущей встрече с «канарейками».