«Фортуна» – «Спарта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Фортуна» – «Спарта», который состоится 13 января 2024 года

«Фортуна»

Десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Нидерландов занимают на сегодняшний день «жёлто-зелёные». Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Фортуны», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «Спартой». В позапрошлом туре Эредивизи с минимальным счётом «жёлто-зелёные» взяли верх над «Валвейком». С разницей в три гола «Фортуна» проиграла в позапрошлом туре чемпионата «Неймегену» (1:4).

19 декабря со счётом 2:0 «жёлто-зелёные» выиграли у «Эйндховена» в 1/16 Кубка Нидерландов.

«Спарта»

«Спарта» на данный момент в турнирной таблице Эредивизи находится на седьмом месте. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких матчей «красно-бело-чёрных» за последнее время. В рамках матча 16-го тура чемпионата Нидерландов «Спарта» раскатала ничью с командой «Твенте» (2:2). Пропустив пару мячей, в сухую «красно-бело-чёрные» уступили «Ден Хаагу» в 1/16 Кубка Нидерландов.

На прошлых выходных со счётом 1:2 «Спарта» проиграла в товарищеской встрече команде «Хеверли Лувен».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фортуна» – 2.39

Ничья – 3.35

Победит «Спарта» – 2.90

Победит «Фортуна» с форой -1.5 гола – 4.30

Тотал голов больше 2.5 – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «жёлто-зелёные» в пяти последних встречах

За аналогичный период «Спарта» выиграла в одном футбольном поединке.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на тотал больше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.93. Очные встречи данных команд обычно отличаются высокой результативностью. Предстоящий матч, скорее всего, не станет исключением.