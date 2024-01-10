Зволле – «Херенвен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1704912465

вчера, 21:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов Зволле – «Херенвен», который состоится 13 января 2024 года

Зволле

«Бело-голубые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Нидерландов находятся на одиннадцатой строчке. Вспомним недавние футбольные встречи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Херенвеном». В сухую, забив пять голов, «бело-голубые» одержали победу над «Волендамом» в рамках матча 14-го тура Эредивизи. Со счётом 1:3 Зволле проиграл дома «Неймегену» в позапрошлом туре чемпионата (1:3).

17 декабря со счётом 2:2 вничью сыграли «бело-голубые» с «Аяксом».

«Херенвен»

В четырёх крайних матчах «Суперфризы» потерпели поражения от своих оппонентов. Девятое место занимает «Херенвен» в турнирной таблице Эредивизи на сегодняшний день. В матче прошлого тура чемпионата «Волендам» выиграл в гостях у «Херенвена» с разницей в один мяч (2:1). С минимальным счётом «Суперфризы» проиграли на выезде «Витессу» в 1/16 Кубка Нидерландов.

На прошлых выходных со счётом 4:2 «Алмере Сити» взял верх над «Херенвеном» в товарищеской встрече.

Котировки БК Pinnacle

Победит Зволле – 2.70

Ничья – 3.50

Победит «Херенвен» – 2.41

Победит «Херенвен» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Три поражения потерпели «бело-голубые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Херенвен» проиграл в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов за игру с коэффициентом 2.10. Статистика очных встреч команд подсказывает нам, что на двоих оппоненты забьют не больше двух голов.