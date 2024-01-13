Главный трансферный лот. В защитнике «Ниццы» «Ливерпуль» увидел ван Дейка, в гонке – МЮ и «Милан»

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вчера, 11:22

Если требовать трансфер зимой, потребуют 60 млн евро.

Зимой редко происходят топ-трансферы, но этот может таким стать. У Жан-Клера Тодибо к 24 годам солидная клубная география – но все заговорили о нём сейчас. Ещё в декабре к кандидатуре француза вернулся МЮ , на центрбека «Ниццы» претендуют и другие английские гранды, а ещё «Милан».

Воспитанник «Тулузы», побывал в «Барсе», перерос «Ниццу»

Молодой защитник провёл за основу родной «Тулузы» только один сезон – совсем юного исполнителя решила сразу забрать «Барселона». Каталонцы договорились о трансфере за символический 1 миллион евро зимой 2019 года. Почти сразу последовала аренда в «Шальке», затем – в «Бенфику».

Послужной список солидный, но нигде Тодибо так и не стал основным – и тогда на горизонте появилась «Ницца». Как выяснилось, Жан-Клеру просто не хватало родного чемпионата. В Лиге 1 центрбек засиял. Быстро стал основным в команде – «орлята» договорились с «Барсой» о трансфере за 8,5 миллиона евро.

А после случились два полных сезона. Тодибо стал железобетонным игроком старта, лидером команды, которую продолжало хандрить. Всё-таки «Ницца» рассчитывала на гораздо большее, чем на 9-е и даже 5-е место.

Теперь всё сошлось. «Гимнасты» вошли в пул ярчайших команд чемпионата, как только пришёл молодой и амбициозный Франческо Фариоли. На фоне скачка в топ-3 коллектив и его лидеры стали привлекать внимание европейских грандов. Обросший мышцами Жан-Клер стал одним из тех, кто привлёк наибольшее внимание.

МЮ выходил на Жан-Клера ещё летом

Охоту на молодого француза вели ещё в межсезонье – тогда на него выходил «Манчестер Юнайтед». На тот момент он «красным дьяволам» был нужен для ротации – были праймовые Мартинес и Варан, но качество сменщиков – Линделёфа и Магуайра – не устраивало. В то же время боссы манкунианцев не планировали выделять деньги на крупные сделки – плюс клуб до этого уже привёз Онану и Маунта, требовалось ещё найти форварда. Поэтому усиление центра обороны было не в приоритете – да и, вероятно, сам Жан-Клер хотел переезжать в Англию, чтобы сидеть на скамейке.

Зимой «Юнайтед» вновь обозначили интерес. На этот раз обстоятельства изменились. У Лисандро случилась серьёзная травма, Рафаэль без аргентинского напарника присел на скамейку. Ситуация комичная, но в старт вернулись Магуайр (тот, кого чаще всех требовали продать в межсезонье) и Линделёф или Шоу, теперь вообще выходит Эванс (кто это?).

Тен Хагу прежде всего требуется вернуть стабильность – найти, за что зацепиться, и перестать тасовать сочетания. Тодибо – жёсткий и атлетичный защитник, который способен закрепиться в английском гранде, которому не хватает игроков такого плана.

«Ливерпуль» опережает манкунианцев

Это, к слову, и логично. Летом вариант с МЮ не был привлекательным из-за тяжёлой борьбы за стартовый состав. Теперь бы Жан-Клер гораздо быстрее вклинился в стартовую обойму. Но сам проект из перспективного вдруг деградировал до сомнительного. Лидеры стагнируют, потеряна всякая химия, главный тренер потерял раздевалку – это выливается в кошмарные для клуба результаты. Но голландского менеджера не отправляют в отставку – и «Юнайтед» остаются в подвешенном состоянии.

«Ливерпуль» преодолел за тот же срок абсолютно противоположный путь. И с поправкой – в Клоппа было чуть больше веры, потому что он уже строил в клубе презентабельный и сильный коллектив, вернул чемпионский титул «красным», добился победы в ЛЧ . Но прошлый сезон мерсисайдцы провалили, нужна была перестройка. На руинах в центре поля после ухода постаревших лидеров Юрген возвёл новый фундамент – отлично вписались Собослаи, Эндо, Гравенберх.

И теперь «красные» – пусть и не абсолютно убедительны – вернулись в лидеры Премьер-лиги. Вместе с тем недавний опыт научил проводить смену поколений заранее – и поэтому мерсисайдцы включились в борьбу за Тодибо. Ван Дейк уже не праймовый и постепенно теряет кондиции. Плюс у «Ливерпуля» уже есть французский центрбек Конате, а связка соотечественников – плюсик во взаимопонимание.

И самому Жан-Клеру интереснее приходить в перспективный перестроившийся проект на роль игрока основы, чем в сомнительный – на непонятно какую роль.

В гонку вступили «Милан» и «Челси»

«Россонери» присматривается к исполнителю на случай потери лидера. У итальянского гранда и так эпидемия травм перекосила всех центрбеков. В лазарете Томори, Тиав, Калулу, Габбиа – на кубковый матч против «Аталанты» Пиоли даже пришлось в тройке центральных защитников выпустить профильных латералей Эрнандеса и Калабрию.

Вдобавок к этому Фикайо попал в сферу интересов «Баварии» — те летом не успели закрыть центр обороны, вложив всё в Кейна. Теперь упустили Дрэгушина, подписали Дайера. И, видимо, ищут ещё одного защитника. Мюнхенцы отправляли запрос в офис «Милана», но «россонери» решили отбиваться.

То, насколько миланцы будут упорны с «Ниццей» в переговорах по Тодибо, зависит от упорства «Баварии» по Томори.

Что касается «Челси» — у них в заявке 8 центральных защитников. Причём 5-6 из них вполне могут бороться за стартовый состав. Это точно неадекватный уровень конкуренции, который скорее вредит команде (ради продолжения закупок готовы даже продать лидера). Но игроки умудряются, выбирая между «Челси» и более интересными вариантами, склоняться к «синим». Впрочем, вряд ли Тодибо из таких.

В любом случае, ни «Ницца», ни сам футболист не горят желанием проворачивать сделку в зимнее окно. Поэтому «орлята» заломили ценник в 60 миллионов евро.