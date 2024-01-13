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«Бетис» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:23
«Бетис» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Премьер-лиги чемпионата Испании «Бетис» – «Гранада», который состоится 13 января 2024 года

«Бетис»

Седьмое место занимают «зелёно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Бетиса», чтобы оценить шансы «гелиополитов» в предстоящем матче с «Гранадой». Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Жироной» в рамках матча 18-го тура Примеры (1:1). С разницей в один мяч «Бетикос» проиграл в гостях «Сельте» (1:2).

На прошлых выходных с минимальным счётом «зелёно-белые» проиграли «Алавесу» в 1/16 Кубка Испании/

«Гранада»

«Насриды» на сегодняшний день в турнирной таблице Ла Лиги занимают предпоследнее место. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков «Гранады» за последнее время. С минимальным счётом «Сельта» выиграла на своём поле у «Гранады» в матче 17-го тура Примеры. В сухую, пропустив три гола, «Грана» проиграла дома «Севилье» в игре следующего тура чемпионата Испании.

3 января со счётом 2:0 «насриды» на своём поле обыграли команду «Кадис».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бетис» – 1.75
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Гранада» – 4.80
  • Победит «Бетис» с форой -1.5 гола – 2.89
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.96
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Четыре поражения потерпели «гелиополиты» в десяти последних матчах
  • За аналогичный период «насриды» проиграли своим соперникам в семи футбольных поединках.

Прогноз

В недавнем домашнем матче «зелёно-белые» не проиграли «Жироне», поэтому вполне можно допустить, что в предстоящем футбольном поединке «Бетис» выиграет у «Гранады». С коэффициентом 1.75 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Бетиса»

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк бетис
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:13
Букмекеры выставляют Бетис фаворитом данного поединке, и у меня нет никаких оснований с ними спорить. "Огурцы" банально сильнее, чем соперник. Да, в первом круге на территории оппонентов "зелёно-белые" зацепили лишь ничью (1-1). Но на своём поле при поддержке родных трибун шансов победить у Бетиса будет куда больше. Очень прилично в родных стенах играют подопечные Мануэль Пеллегрини (5 побед, 4 ничьих). В то время как "насриды" ужасны в гостях, потерпев в девяти выездных поединках восемь поражений. Да и в трёх крайних личных встречах на чужом поле Гранада уступала Бетису. Ставка - П1.
z6gug44xyd2j
z6gug44xyd2j
вчера в 18:07
«Бетис» выглядит более уверенно и показывает более качественную игру. Поэтому, можно предположить, что в предстоящем матче «Бетис» будет фаворитом и имеет больше шансов на победу.
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