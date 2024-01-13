«Бетис» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Премьер-лиги чемпионата Испании «Бетис» – «Гранада», который состоится 13 января 2024 года
«Бетис»
Седьмое место занимают «зелёно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Бетиса», чтобы оценить шансы «гелиополитов» в предстоящем матче с «Гранадой». Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Жироной» в рамках матча 18-го тура Примеры (1:1). С разницей в один мяч «Бетикос» проиграл в гостях «Сельте» (1:2).
На прошлых выходных с минимальным счётом «зелёно-белые» проиграли «Алавесу» в 1/16 Кубка Испании/
«Гранада»
«Насриды» на сегодняшний день в турнирной таблице Ла Лиги занимают предпоследнее место. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков «Гранады» за последнее время. С минимальным счётом «Сельта» выиграла на своём поле у «Гранады» в матче 17-го тура Примеры. В сухую, пропустив три гола, «Грана» проиграла дома «Севилье» в игре следующего тура чемпионата Испании.
3 января со счётом 2:0 «насриды» на своём поле обыграли команду «Кадис».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бетис» – 1.75
- Ничья – 3.85
- Победит «Гранада» – 4.80
- Победит «Бетис» с форой -1.5 гола – 2.89
- Тотал голов больше 2.5 – 1.96
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.88
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Четыре поражения потерпели «гелиополиты» в десяти последних матчах
- За аналогичный период «насриды» проиграли своим соперникам в семи футбольных поединках.
Прогноз
В недавнем домашнем матче «зелёно-белые» не проиграли «Жироне», поэтому вполне можно допустить, что в предстоящем футбольном поединке «Бетис» выиграет у «Гранады». С коэффициентом 1.75 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Бетиса»