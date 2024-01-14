Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Фиорентина» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:11
«Фиорентина» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Серии A чемпионата Италии «Фиорентина» – «Удинезе», который состоится 14 января 2024 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции в турнирной таблице чемпионата Италии находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фиорентины», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «маленькими зебрами» из Удине. С минимальным счётом «фиолетовые» взяли верх над «быками» из Турина в рамках матча 18-го тура Серии A. Так же со счётом 0:1 в игре следующего тура «Фиорентина» уступила в гостях «Сассуоло».

В четвертьфинале Кубка Италии после серии пенальти «лилии» взяли верх над «борзыми» из Болоньи.

«Удинезе»

«Маленькие зебры» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимают шестнадцатую строчку. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «чёрно-белых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Торино» в рамках матча 17-го тура чемпионата (1:1). В сухую, поразив три раза ворота соперника, «Удинезе» выиграло у «борзых» из Болоньи.

На прошлых выходных с разницей в один мяч «Лацио» выиграло на выезде у «чёрно-белых» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фиорентина» – 1.68
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Удинезе» – 5.40
  • Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 2.77
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.05
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.80

Статистика

  • Семь крайних очных встреч завершились исходом: обе забьют – нет
  • Одно поражение потерпели «фиолетовые» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «чёрно-белые» уступили своим соперникам в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.68 на победу «Фиорентины». В двух крайних очных матчах «фиолетовые» выиграли у «маленьких зебр» и не пропустили от них ни одного гола.

Сортировать
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:53
Фиалки должны как минимум не проиграть этот матч.
t6wp49up2p6y
t6wp49up2p6y
вчера в 16:42
«Удинезе» является достаточно неуступчивым соперником и может преподнести сюрприз.
xbx7qhxrdumh
xbx7qhxrdumh
вчера в 16:41
«Фиорентина» является явным фаворитом в предстоящем матче.
2c2vebxzvxe3
2c2vebxzvxe3
вчера в 16:38
«Удинезе» необходимо улучшить свое турнирное положение, чтобы обезопасить себя от вылета в низшую лигу.
3stf5vfdbd5b
3stf5vfdbd5b
вчера в 16:37
«Фиорентине» важно сохранить свое место в четверке сильнейших команд, чтобы претендовать на участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:17
"Фиалки" выглядят сильнее нынешнего соперника, ставлю на их победу - П1.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 