«Фиорентина» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Серии A чемпионата Италии «Фиорентина» – «Удинезе», который состоится 14 января 2024 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции в турнирной таблице чемпионата Италии находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фиорентины», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «маленькими зебрами» из Удине. С минимальным счётом «фиолетовые» взяли верх над «быками» из Турина в рамках матча 18-го тура Серии A. Так же со счётом 0:1 в игре следующего тура «Фиорентина» уступила в гостях «Сассуоло».

В четвертьфинале Кубка Италии после серии пенальти «лилии» взяли верх над «борзыми» из Болоньи.

«Удинезе»

«Маленькие зебры» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимают шестнадцатую строчку. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «чёрно-белых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Торино» в рамках матча 17-го тура чемпионата (1:1). В сухую, поразив три раза ворота соперника, «Удинезе» выиграло у «борзых» из Болоньи.

На прошлых выходных с разницей в один мяч «Лацио» выиграло на выезде у «чёрно-белых» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.68

Ничья – 3.85

Победит «Удинезе» – 5.40

Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 2.77

Тотал голов больше 2.5 – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 – 1.80

Статистика

Семь крайних очных встреч завершились исходом: обе забьют – нет

Одно поражение потерпели «фиолетовые» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «чёрно-белые» уступили своим соперникам в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.68 на победу «Фиорентины». В двух крайних очных матчах «фиолетовые» выиграли у «маленьких зебр» и не пропустили от них ни одного гола.