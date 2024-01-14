«Фиорентина» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Серии A чемпионата Италии «Фиорентина» – «Удинезе», который состоится 14 января 2024 года
«Фиорентина»
Команда из Флоренции в турнирной таблице чемпионата Италии находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фиорентины», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «маленькими зебрами» из Удине. С минимальным счётом «фиолетовые» взяли верх над «быками» из Турина в рамках матча 18-го тура Серии A. Так же со счётом 0:1 в игре следующего тура «Фиорентина» уступила в гостях «Сассуоло».
В четвертьфинале Кубка Италии после серии пенальти «лилии» взяли верх над «борзыми» из Болоньи.
«Удинезе»
«Маленькие зебры» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимают шестнадцатую строчку. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «чёрно-белых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Торино» в рамках матча 17-го тура чемпионата (1:1). В сухую, поразив три раза ворота соперника, «Удинезе» выиграло у «борзых» из Болоньи.
На прошлых выходных с разницей в один мяч «Лацио» выиграло на выезде у «чёрно-белых» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фиорентина» – 1.68
- Ничья – 3.85
- Победит «Удинезе» – 5.40
- Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 2.77
- Тотал голов больше 2.5 – 2.05
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.80
Статистика
- Семь крайних очных встреч завершились исходом: обе забьют – нет
- Одно поражение потерпели «фиолетовые» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «чёрно-белые» уступили своим соперникам в двух встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.68 на победу «Фиорентины». В двух крайних очных матчах «фиолетовые» выиграли у «маленьких зебр» и не пропустили от них ни одного гола.