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«Милан» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:39
«Милан» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Серии A чемпионата Италии «Милан» – «Рома», который состоится 14 января 2024 года

«Милан»

«Красно-чёрные» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Италии входят в тройку самых сильных команд. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «дьяволов», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «жёлто-красными» из Рима. В 1/8 Кубка Италии с разницей в три гола «Милан» выиграл у команды «Кальяри» (4:1). Дублем в первой половине встречи отличился сербский нападающий Лука Йович. В сухую, забив три гола, «красно-чёрные» взяли верх над «Эмполи» в гостях.

10 января в четвертьфинале Кубка Италии с разницей в один мяч «Милан» проиграл «чёрно-синим» из Бергамо (1:2).

«Рома»

«Волчица» на данный момент в турнирной таблице Серии A находится на девятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Ромы» за последнее время. Со счётом 2:1 на своём поле «жёлто-красные» одержали победу над командой «Кремонезе» в рамках матча 1/8 Кубка Италии. В прошлом туре чемпионата Италии ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Бергамо Кальчо» (1:1).

С минимальным счётом «Рома» уступила «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Милан» – 2.28
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Рома» – 3.45
  • Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 4.60
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.25
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.71

Статистика

  • Семь крайних очных встреч команд завершились исходом: обе забьют – да
  • Три победы одержали «красно-чёрные» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «Волчица» выиграла у своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

После поражения в Кубке Италии от «Бергамо Кальчо» в предстоящем матче «дьяволы» будут по-спортивному злые и постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Компания Pinnacle предлагает в будущей игре сделать ставку на победу «Милана» с коэффициентом 2.28.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Милан
Все комментарии
nebhwktw2nn9
nebhwktw2nn9
вчера в 17:45
В очных противостояниях коллективов обмен голами история довольно-таки частая, и если непосредственно к цифрам, то за 10-ть последних встреч, целых 9-ть раз был актуален ОЗ. Да и на территории Милана обоюдная реализация не исключение, ведь в 5-ти последних таких матчах, лишь однажды она не состоялась. Поэтому учитывая тот факт, что обе стороны имеют в своей обойме хороший атакующий потенциал, а также серьезную мотивацию, предполагать продолжение данной тенденции вполне логично.
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