«Ланс» – «Пари Сен-Жермен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ланс» – «Пари Сен-Жермен», который состоится 14 января 2024 года
«Ланс»
«Кроваво-золотые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Франции занимают восьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ланса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с ПСЖ. В позапрошлом туре Лиги 1 «кроваво-золотые» со счётом 2:0 выиграли на своём поле у «Реймса». С таким же счётом в игре следующего тура «Ланс» в гостях потерпел поражение от «Ниццы».
На прошлых выходных после серии пенальти «кроваво-золотые» уступили «монегаскам» в 1/32 Кубка Франции (2:3).
«Пари Сен-Жермен»
«Парижане» на данный момент в турнирной таблице Лиги 1 находятся на первой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием ПСЖ за последнее время. В трёх крайних матчах «красно-синие» обыграли своих оппонентов. На своём поле с разницей в пару мячей «Пари Сен-Жермен» взял верх над командой «Мец» (3:1). В сухую, забив два гола, ПСЖ выиграл у «Тулузы» в финале Суперкубка Франции.
7 января в 1/32 Кубка Франции с разгромным счётом «красно-синие» взяли верх над клубом «Revel» (9:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланс» – 3.65
- Ничья – 3.95
- Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.95
- Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 гола – 3.20
- Тотал голов больше 2.5 – 1.65
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.24
Статистика
- Три крайних очных встречи завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру
- Две победы одержали «кроваво-золотые» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «Пари Сен-Жермен» выиграл у своих соперников в трёх футбольных поединках.
Прогноз
С коэффициентом 1.95 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче на победу «Пари Сен-Жермена». «Парижане» в отличной форме и вряд ли «Ланс» может помешать гостям в будущей игре набрать три очка.