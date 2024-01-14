«Ланс» – «Пари Сен-Жермен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ланс» – «Пари Сен-Жермен», который состоится 14 января 2024 года

«Ланс»

«Кроваво-золотые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Франции занимают восьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ланса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с ПСЖ . В позапрошлом туре Лиги 1 «кроваво-золотые» со счётом 2:0 выиграли на своём поле у «Реймса». С таким же счётом в игре следующего тура «Ланс» в гостях потерпел поражение от «Ниццы».

На прошлых выходных после серии пенальти «кроваво-золотые» уступили «монегаскам» в 1/32 Кубка Франции (2:3).

«Пари Сен-Жермен»

«Парижане» на данный момент в турнирной таблице Лиги 1 находятся на первой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием ПСЖ за последнее время. В трёх крайних матчах «красно-синие» обыграли своих оппонентов. На своём поле с разницей в пару мячей «Пари Сен-Жермен» взял верх над командой «Мец» (3:1). В сухую, забив два гола, ПСЖ выиграл у «Тулузы» в финале Суперкубка Франции.

7 января в 1/32 Кубка Франции с разгромным счётом «красно-синие» взяли верх над клубом «Revel» (9:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 3.65

Ничья – 3.95

Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.95

Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 гола – 3.20

Тотал голов больше 2.5 – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 – 2.24

Статистика

Три крайних очных встречи завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Две победы одержали «кроваво-золотые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Пари Сен-Жермен» выиграл у своих соперников в трёх футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.95 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче на победу «Пари Сен-Жермена». «Парижане» в отличной форме и вряд ли «Ланс» может помешать гостям в будущей игре набрать три очка.